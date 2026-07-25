Nel contesto internazionale di crescente attenzione alla sicurezza online dei minori, il Việt Nam si distingue per una proposta innovativa sulla regolamentazione dei social media per i più giovani. Invece di un divieto totale, il paese valuta un sistema che permetta ai ragazzi sotto i 16 anni di mantenere gli account, ma con restrizioni significative su pubblicazione e interazione.

L'approccio innovativo del Việt Nam

La bozza di decreto, in fase di valutazione, prevede che gli account social dei minori siano registrati sotto la responsabilità di un genitore.

Quest'ultimo sarebbe incaricato di monitorare i contenuti e il tempo trascorso sulle piattaforme. Il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo intende imporre alle piattaforme l'obbligo di implementare misure tecniche specifiche per identificare gli utenti minorenni e garantire loro l'accesso a contenuti appropriati per l'età.

L'obiettivo dichiarato non è un divieto assoluto, ma la creazione di un ambiente digitale sicuro e adeguato per i giovani. Tuttavia, i critici temono che tali restrizioni possano spingere i minori a falsificare la propria età per aggirare i controlli e accedere a funzionalità complete, vanificando gli sforzi di protezione.

La tendenza globale alla regolamentazione

La proposta del Việt Nam si inserisce in una tendenza globale crescente, con numerosi paesi che esplorano o implementano normative simili. L'Australia, ad esempio, è stata la prima nazione a introdurre un divieto di accesso ai social per i minori di 16 anni, prevedendo sanzioni severe per le piattaforme non conformi. Questo approccio rigido ha suscitato attenzione per la sua presunta efficacia nel ridurre rischi come il cyberbullismo e la dipendenza.

Altri paesi, come la Francia, hanno già annunciato misure simili, mentre la Germania dibatte sulle strategie più efficaci per bilanciare restrizioni e diritti dei minori. Le motivazioni sono spesso legate alla volontà di mitigare le pressioni e i rischi che i giovani possono affrontare online, inclusi problemi di salute mentale e l'esposizione a contenuti inappropriati.

Critiche e sfide nell'attuazione

Nonostante le intenzioni, le proposte di restrizione non sono esenti da critiche. Organizzazioni come Amnesty Tech sostengono che i divieti totali si rivelino spesso inefficaci e non tengano conto delle realtà vissute dalle nuove generazioni. Permangono preoccupazioni riguardo alla privacy degli utenti e al rischio di un'eccessiva intrusione governativa attraverso meccanismi invasivi di verifica dell'età.

Nel contesto vietnamita, importanti piattaforme globali come Meta e TikTok hanno sollevato riserve specifiche sul divieto totale di interazione. Hanno evidenziato come l'eliminazione delle possibilità di pubblicare, commentare o reagire possa privare le piattaforme di segnali comportamentali cruciali per l'identificazione dell'età, aumentando la probabilità che i minori ricorrano a stratagemmi per falsificare i propri dati anagrafici e bypassare le salvaguardie integrate.

Prospettive future e il dibattito in corso

Mentre un numero crescente di paesi valuta l'introduzione di regolamenti simili, emerge la necessità di considerare attentamente gli aspetti educativi e sociali delle piattaforme digitali. Le politiche future dovrebbero probabilmente concentrarsi maggiormente sullo sviluppo di strumenti efficaci per la supervisione familiare e su meccanismi robusti di restrizione dei contenuti, piuttosto che su misure drastiche.

Le istituzioni vietnamite stanno proseguendo il loro lavoro per trovare un equilibrio tra la protezione dei giovani e il loro diritto fondamentale di accedere alle informazioni, di apprendere e di partecipare attivamente all'ambiente digitale. Si tratta di un dibattito complesso e in continua evoluzione, che mira a garantire ai minori un'esperienza online non solo sicura, ma anche stimolante e formativa.