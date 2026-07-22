WhatsApp, l'app di Meta, sta introducendo nuove funzionalità per migliorare l'esperienza utente su più dispositivi. Spiccano l'integrazione potenziata con Apple CarPlay e Android Auto, e la possibilità di registrare un account direttamente su iPad come dispositivo primario.

Connettività avanzata per l'auto

L'aggiornamento per Apple CarPlay e Android Auto migliora significativamente l'esperienza. Gli utenti possono ora ascoltare e rispondere ai messaggi, visualizzare la cronologia delle chiamate e accedere ai contatti preferiti, oltre a comporre messaggi ed effettuare chiamate.

Questo rende l'uso di WhatsApp in auto più fluido e completo, per un'esperienza di guida più connessa.

iPad come dispositivo primario

La novità principale è la possibilità di registrare un iPad come dispositivo primario per l'account WhatsApp. Questa funzione, in rilascio graduale (versione 26.25.74 di WhatsApp Messenger), elimina la necessità di collegare l'iPad a un telefono primario. Gli utenti possono verificare il proprio numero di telefono direttamente sul tablet, consentendo un utilizzo indipendente di WhatsApp sull'iPad.

Utile per chi usa l'iPad come strumento di comunicazione principale o non ha accesso al telefono. Un numero di telefono attivo è comunque richiesto per la verifica iniziale.

La registrazione di un iPad come primario disconnetterà il telefono precedente, dato che WhatsApp supporta un solo dispositivo primario.

La modalità companion resta disponibile per chi vuole mantenere l'app attiva su entrambi i dispositivi, sincronizzando le conversazioni. L'app per iPad (introdotta a maggio 2025) supporta già chiamate vocali e video, condivisione schermo, Split View, Stage Manager, Magic Keyboard e Apple Pencil.

Nuove funzioni per condivisione e documenti

WhatsApp introduce la condivisione di brani da Apple Music o Spotify negli stati, per una maggiore espressione personale. Un'altra aggiunta è la possibilità di aprire e modificare PDF direttamente nell'app (con evidenziazioni e annotazioni), disponibile anche su web e desktop, migliorando la produttività.

La strategia multi-device di WhatsApp

Questi aggiornamenti rafforzano la strategia di WhatsApp come piattaforma cross-device completa. Si sommano a innovazioni recenti come nomi utente e un piano di abbonamento con funzionalità extra (personalizzazione profilo, super reazioni). L'obiettivo è migliorare accessibilità e usabilità su diversi dispositivi, garantendo comunicazione continua e integrata.