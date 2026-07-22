Cascade, una startup innovativa nel settore dell'architettura, ingegneria e costruzioni (AEC), ha ottenuto un finanziamento seed di 3,5 milioni di dollari. La piattaforma si propone di rivoluzionare il modo in cui le aziende AEC trovano e vincono progetti, integrando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale (AI). Il round è stato guidato da Andreessen Horowitz Speedrun, con la partecipazione di Ada Ventures e Snowball VC.

Un nuovo paradigma per l'acquisizione di progetti

Fondata nel 2025 da Hannia Zia e Joana Ferreira, Cascade affronta una sfida cruciale nel settore AEC: la difficoltà di individuare e assicurarsi lavori.

La piattaforma utilizza l'AI per analizzare dati su progetti attuali e futuri, prevedendo i potenziali vincitori basandosi su dati storici di gare d'appalto. Questo permette alle aziende di focalizzarsi sui progetti per i quali sono più competitive, aumentando le probabilità di successo.

L'intelligenza artificiale al servizio dell'efficienza

Il cuore dell'innovazione di Cascade risiede nella sua capacità di aggregare segnali da diversi livelli governativi, contratti privati e agenzie federali, identificando i candidati più idonei per ogni progetto. Ad esempio, in caso di annuncio di un finanziamento per edilizia residenziale agevolata, Cascade può suggerire gli sviluppatori più qualificati. Queste intuizioni strategiche consentono alle imprese di stabilire contatti proattivi, potenziando le loro opportunità di aggiudicarsi i lavori.

Un sistema AI-native in continua evoluzione

Cascade si distingue come un sistema AI-native, caratterizzato da un'evoluzione costante. Ogni vittoria di un cliente in una gara d'appalto alimenta il modello di intelligenza artificiale, contribuendo alla creazione di una mappa sempre più dettagliata delle opportunità future. Questo meccanismo di auto-miglioramento rende Cascade un'alternativa più dinamica rispetto alle piattaforme tradizionali come GovWin IQ e ConstructConnect.

Espansione e impatto futuro

Il capitale raccolto permetterà a Cascade di espandere il team di ingegneria, organizzare eventi di settore e rafforzare le proprie iniziative di mercato. Gli obiettivi includono l'incremento dell'adozione dell'AI nei processi di business development del settore AEC e la creazione di una rete più ampia di aziende utilizzatrici.

Tale strategia non solo accresce la visibilità delle imprese partecipanti, ma favorisce anche la crescita complessiva dell'intero comparto.

Con importanti contratti già all'attivo, inclusi progetti per gli aeroporti JFK e LaGuardia e per catene alberghiere di prestigio come i Four Seasons, Cascade dimostra concretamente come l'innovazione tecnologica nel settore AEC possa generare valore reale e tangibile, ridefinendo le strategie di sviluppo commerciale.