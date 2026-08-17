È un giovane dell'Udinese a catalizzare l'attenzione dei grandi club, mentre il Genoa continua a cercare il centravanti ideale per il corso di Daniele De Rossi. Matteo Palma sarebbe infatti finito nel radar di Inter, Juventus e Milan, con il Bayer Leverkusen e il Borussia Dortmund che avrebbero già provato ad anticipare la concorrenza. In Liguria, invece, torna d'attualità Evan Ferguson, attaccante che DDR conosce molto bene dopo la breve esperienza condivisa alla Roma.

Palma incanta le big: Udinese, no a 30 milioni

Matteo Palma potrebbe essere uno dei nomi più interessanti degli ultimi giorni di mercato.

Secondo quanto riferito su X da Ekrem Konur, il difensore classe 2008 dell'Udinese avrebbe infatti catturato l'interesse di Inter, Juventus e Milan. Una corsa che, però, rischia di essere tutt'altro che semplice per le tre società italiane. Il club friulano avrebbe già respinto un primo tentativo proveniente dalla Bundesliga: Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, stando alle indiscrezioni, sarebbero arrivate a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per assicurarsi il giovane centrale.

Una cifra che dà immediatamente l'idea delle aspettative dell'Udinese nei confronti del proprio talento e che non sarebbe bastata a convincere il club guidato da Pozzo. Palma, cresciuto nel settore giovanile bianconero e già capace di debuttare in prima squadra a soli 17 anni, ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2031.

Il club friulano lo considera infatti uno dei migliori prospetti europei nel ruolo. Per Inter, Juventus e Milan servirà dunque uno sforzo economico importante per convincere l'Udinese a privarsi di un giocatore considerato un investimento per il futuro.

Genoa, De Rossi ritrova Ferguson: l'irlandese può tornare in Italia

Il Genoa, intanto, prosegue la ricerca del centravanti titolare da affidare a De Rossi e nelle ultime ore sarebbe tornata in primo piano una soluzione particolarmente suggestiva: Evan Ferguson. Il centravanti irlandese conosce già molto bene l'allenatore romano, avendo lavorato con lui durante la breve esperienza alla Roma. L'avventura nella Capitale, però, durò appena quattro partite prima dell'esonero di De Rossi, impedendo ai due di costruire un rapporto tecnico duraturo.

Ora il Genoa potrebbe provare a riunirli in Liguria. Ferguson è ancora di proprietà del Brighton e, dopo una stagione complicata, avrebbe bisogno di continuità per rilanciarsi. Il club rossoblù starebbe valutando proprio la formula del prestito, soluzione che permetterebbe al centravanti di tornare protagonista senza richiedere un investimento immediato particolarmente oneroso.