Anthropic ha annunciato l'introduzione di un watermark invisibile per il testo generato dai suoi modelli di intelligenza artificiale, inclusi quelli della famiglia Claude. Questa iniziativa, annunciata l'11 agosto 2026, si conforma alle nuove normative europee, in particolare all'articolo 50 del Regolamento UE sull’intelligenza artificiale, in vigore dal 2 agosto 2026.

L'impegno di Anthropic per la conformità normativa

La legislazione europea impone alle aziende che sviluppano sistemi di AI generativa di contrassegnare i contenuti – testuali, visivi o audio – in modo che possano essere riconosciuti da sistemi automatizzati.

Anthropic ha integrato il watermark direttamente nel flusso testuale prodotto dai suoi modelli, rendendolo persistente anche dopo copia/incolla e resistente a modifiche lievi. Per i file, come immagini e documenti, l'azienda adotta lo standard aperto C2PA per la provenienza digitale. Il watermark è attivato a livello di modello, presente in ogni interfaccia Claude (API, Code, Cowork, Tag). Sarà applicato automaticamente ai modelli post-2 agosto 2026; i precedenti verranno aggiornati in una fase di transizione. Anthropic ha specificato che il watermark "è parte del testo", assicurando che il contenuto rimanga leggibile. Tuttavia, non è stata ancora chiarita la soglia di editing necessaria per renderlo non rilevabile.

Il quadro normativo europeo: l'AI Act

L'articolo 50(2) del Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act, obbliga i provider di sistemi AI generativi a garantire che i contenuti siano marcati in forma machine-readable e riconoscibili come artificiali, salvo eccezioni specifiche. Le linee guida del Code of Practice sulla trasparenza dei contenuti AI offrono un framework volontario per watermark e metadata interoperabili e robusti. Questo Codice è considerato adeguato per la conformità legale, operativa dal 2 agosto 2026. La Commissione europea ha previsto un approccio multilayer con watermark invisibili e metadata digitalmente firmati, con l'obiettivo di assicurare la tracciabilità e l'integrità dei contenuti generati, anche in caso di modifiche o condivisioni.

Un trend globale nell'etichettatura dei contenuti AI

L'iniziativa di Anthropic si inserisce in un contesto più ampio di adozione di misure simili da parte di altre piattaforme AI. Ad esempio, Suno ha già annunciato la marcatura delle tracce musicali generate, mentre Substack, in collaborazione con Pangram, segnala i contenuti redatti da AI. Grandi attori del settore come Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Synthesia e Black Forest Labs hanno dichiarato il loro impegno nel rispettare il codice di trasparenza dell'UE, indicando una crescente uniformità nell'etichettatura dei contenuti generati da AI.

Sfide e interrogativi sull'efficacia dei watermark invisibili

Sebbene il watermark invisibile non alteri la semantica o la qualità del testo, la sua resistenza a editing approfonditi rimane un'incognita.

L'efficacia tecnica – ovvero la capacità di garantirne interoperabilità e affidabilità – è cruciale per la conformità normativa e la fiducia nell'ecosistema AI. Ricerche evidenziano lacune: fragilità dei watermark probabilistici, assenza di formati universali per contenuti misti umano-AI e difficoltà di comprensione per utenti. Inoltre, l'implementazione di un watermark invisibile potrebbe potenzialmente ridurre le capacità di generazione ottimale del modello, obbligandolo a un compromesso tra accuratezza e la presenza della marca. Ciò solleva ulteriori questioni sulla trasparenza e la fiducia nella qualità del contenuto.

In conclusione, l'adozione del watermark invisibile da parte di Anthropic segna un passo significativo verso una maggiore trasparenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

Tuttavia, la sua implementazione solleva importanti questioni tecniche e normative. Affidabilità, soglia di editing e impatto sull'esperienza utente restano nodi centrali per la maturità e l'integrazione dei sistemi AI nel panorama europeo.