Automattic, la società dietro la celebre piattaforma di hosting web e blogging WordPress.com, ha annunciato un'importante espansione nel settore educativo con il lancio di WordPress.com Education. Questo nuovo programma, interamente gratuito e pensato per insegnanti e classi, mira a fornire agli studenti gli strumenti necessari per costruire una presenza online professionale e acquisire competenze digitali fondamentali.

L'iniziativa prevede l'assegnazione di un dominio completo WordPress.com a ciascun alunno, inclusa la possibilità di scegliere nomi di dominio gratuiti con estensioni .blog o .art.

Un aspetto cruciale è la facilità di accesso: gli insegnanti possono iscrivere le proprie classi per il primo anno senza alcun costo, senza la necessità di inserire dati di pagamento o di sottoscrivere periodi di prova. Questa flessibilità permette agli istituti di integrare la tecnologia WordPress nei corsi di sviluppo web o in progetti di gruppo che richiedono la creazione di siti.

Un'offerta didattica avanzata e completa

Il piano per studenti di WordPress.com Education non è una versione ridotta o semplificata del servizio principale. Al contrario, include funzionalità robuste e professionali: 6 GB di spazio di archiviazione, sistemi di backup automatici, la possibilità di creare siti di staging per testare le modifiche e un ampio supporto per l'installazione di plugin, l'accesso tramite SFTP/SSH, l'utilizzo di phpMyAdmin e la sincronizzazione con Studio Sync.

Queste caratteristiche garantiscono un'esperienza di apprendimento completa e allineata agli standard del settore.

Presentato in occasione della conferenza annuale WordCamp US, il programma è stato ideato per affrontare una sfida contemporanea: nonostante WordPress alimenti circa il 43% di tutti i siti web su Internet, molti giovani, quando creano la loro prima presenza online, tendono a preferire i profili sui social media. L'obiettivo di Automattic è quindi quello di integrare WordPress direttamente nel curriculum scolastico, formando la prossima generazione di professionisti del web e rendendo la piattaforma una scelta naturale per lo sviluppo di siti.

Successo del programma pilota e prospettive future

Prima del lancio ufficiale, WordPress.com Education è stato testato con successo attraverso un programma pilota che ha coinvolto 5.000 studenti in 27 paesi. I risultati sono stati estremamente incoraggianti: l'88,9% degli educatori ha dichiarato che l'accesso al programma ha significativamente migliorato l'occupabilità dei propri alunni, mentre l'81,5% ha affermato che ha incrementato la loro capacità imprenditoriale. Questi dati sottolineano l'efficacia dell'iniziativa nel fornire competenze pratiche e spendibili nel mercato del lavoro.

Al termine del primo anno gratuito, gli studenti hanno la possibilità di continuare a usufruire del servizio a un costo agevolato di soli 2 dollari al mese (equivalenti a 24 dollari all'anno).

È importante sottolineare che, anche qualora decidessero di non sottoscrivere l'abbonamento a pagamento, il loro lavoro non andrà perso: il sito verrà automaticamente convertito in un piano gratuito di WordPress.com, mantenendo intatti tutti i contenuti, le pagine, i post, i commenti e i media caricati. Questo assicura la conservazione del loro portfolio digitale a lungo termine.

Modalità di partecipazione per gli educatori

La partecipazione al programma è riservata agli educatori, che devono presentare la domanda tramite un'applicazione specifica. Per la verifica, è richiesto l'utilizzo di un'email istituzionale ufficiale (ad esempio, nome@tuascuola.edu). Una volta approvati, gli insegnanti possono configurare l'accesso per i loro studenti, garantendo a ciascuno uno spazio personale per creare, pubblicare e apprendere.

Un aspetto fondamentale del programma è che ogni sito viene creato sotto l'account e il nome dello studente, assicurando che il lavoro prodotto rimanga di loro esclusiva proprietà. Questa autonomia è cruciale per lo sviluppo di un senso di responsabilità e per la costruzione di un portfolio personale. L'iniziativa di Automattic non solo facilita l'accesso a strumenti tecnologici avanzati, anche per le scuole con risorse limitate, ma crea anche opportunità formative concrete per i futuri sviluppatori web, incrementando le loro abilità pratiche e le potenzialità occupazionali.