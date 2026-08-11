La rete sociale decentralizzata Bluesky sta affrontando un significativo calo nella sua base di utenti attivi sull’app mobile. Nel giugno 2026, gli utenti attivi mensili (MAU) sono diminuiti a 10,4 milioni, registrando una flessione del 27,2% rispetto all'anno precedente. Gli utenti attivi giornalieri (DAU) hanno subito un calo del 25,6% a luglio, attestandosi intorno ai 3 milioni.

Il declino degli utenti e la strategia di trasformazione

Questo calo segue un picco di crescita osservato nel quarto trimestre del 2024, quando la media trimestrale degli MAU aveva raggiunto circa 22,1 milioni.

Nel secondo trimestre del 2026, tale cifra è scesa a circa 10,7 milioni, indicando che l'aumento di utenti legato all'esodo da X, avvenuto dopo le elezioni statunitensi, non si è tradotto in un'adozione stabile e duratura dell'applicazione. Nonostante la diminuzione numerica, la comunità di Bluesky mostra un elevato grado di engagement: il tasso di "stickiness", che misura il rapporto tra utenti giornalieri e mensili, si è mantenuto a giugno intorno al 29%, un valore in linea con quello di Threads. Questo suggerisce la presenza di una base di utenti più ristretta ma fedele.

Bluesky oltre l'app: il protocollo AT Proto al centro

La visione strategica di Bluesky, sotto la guida del nuovo CEO Toni Schneider, si sta ridefinendo.

L'obiettivo primario non è più la sola crescita dell'app, ma la trasformazione del protocollo sottostante, AT Proto, in un'infrastruttura sociale condivisa. Questo protocollo aperto è concepito per alimentare un ecosistema di app social, comunità e servizi interoperabili, tutti costruiti su principi decentralizzati.

Nuovi orizzonti: progetti e funzionalità su AT Proto

Diversi progetti stanno emergendo e crescendo sul protocollo AT Proto. Tra questi si annoverano le app BlackSky ed Eurosky, oltre a Skylight, una piattaforma focalizzata sui contenuti video. Sono in fase di sviluppo anche strumenti innovativi come Attie, un assistente alla ricerca basato sull'intelligenza artificiale, e nuove funzionalità per la gestione dei dati privati direttamente su Bluesky.

Questi sviluppi mirano ad attrarre una nuova tipologia di utenti, interessati a esperienze più riservate e specifiche.

Il panorama competitivo: X e Threads

La diminuzione degli utenti di Bluesky non è attribuibile a un ritorno di massa verso X. I dati indicano che nel giugno 2026, gli MAU mobili di X sono calati del 3% su base annua, e i DAU mobili a luglio sono diminuiti del 7%, raggiungendo i 123,7 milioni. Nel frattempo, Threads ha registrato una crescita significativa: i suoi DAU sono aumentati del 21,3% a luglio, toccando i 147 milioni, e le visite al sito web sono cresciute del 112%, arrivando a 471,6 milioni. In questo scenario, Threads si configura come il principale concorrente da monitorare per Bluesky.

Utenti registrati e prospettive future

Bluesky dichiara di avere quasi 46 milioni di account registrati, ma non fornisce dati specifici sull'utilizzo giornaliero o mensile. L'evoluzione di Bluesky sta ridefinendo il concetto di social network, spostando l'attenzione dal singolo prodotto a un'architettura aperta e federata basata su AT Proto. La riuscita di questa trasformazione dipenderà dalla capacità dell'azienda di mantenere e attrarre comunità attive, supportate da app verticali e servizi diversificati. Sebbene il numero assoluto di utenti possa diminuire, la forza di una base di utenti coinvolti rimane una leva strategica fondamentale per il futuro dell'ecosistema decentralizzato.