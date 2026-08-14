Google ha introdotto una novità per i contenuti generati dall'AI: la rimozione del watermark visibile da immagini, video e brani musicali creati con i suoi modelli (Nano Banana, Omni, Lyria). Questa modifica è cruciale per l'uso professionale e creativo, dove i watermark sono un ostacolo pratico. Josh Woodward, VP di Google per Gemini, ha confermato la funzione per Gemini e Google Flow, con estensione a Search. Ha specificato che, sebbene i watermark visibili siano opzionali, SynthID e i metadata C2PA rimarranno attivi per garantire trasparenza e tracciabilità.

Equilibrio tra creatività e sicurezza

Google cerca un equilibrio tra controllo creativo e necessità di sicurezza e trasparenza. Woodward ha dichiarato su X: "Mentre i watermark visibili diventano opzionali, quelli invisibili e i metadata restano in uso per garantire trasparenza." Ciò consente di identificare l'origine AI senza comprometterne l'usabilità visiva.

Strumenti di validazione e contesto

A supporto della trasparenza, Google ha rilasciato Credentio, libreria open-source. Permette agli sviluppatori di integrare meccanismi di validazione locale nelle app, rafforzando il controllo sull'autenticità dei contenuti AI. Questa mossa si inserisce in un dibattito più ampio, influenzato da Anthropic, che ha introdotto watermark per conformarsi alle normative europee.

La rimozione del watermark visibile potrebbe sollevare interrogativi sulla mistificazione dei contenuti, ma le tecnologie di tracciamento invisibili assicurano che l'origine dei media sia sempre verificabile. L'iniziativa risponde così a esigenze creative e normative.

Prospettive future

Con queste funzionalità, Google intende semplificare l'uso dei contenuti AI, mantenendo elevati standard di autenticità e sicurezza. L'approccio di rendere i watermark visibili opzionali, pur mantenendo quelli invisibili, potrebbe diventare un modello per il settore.

Questa evoluzione nei watermark dei contenuti generati dall'AI evidenzia la necessità di politiche flessibili che bilancino l'identificazione dell'origine con l'usabilità. Un dialogo continuo con regolatori e creatori sarà fondamentale per l'equilibrio tra creatività e sicurezza.