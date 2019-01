Annuncio

Annuncio

Aria di cambiamenti per quanto riguarda una delle low cost di telefonia mobile del mercato italiano più apprezzate dagli utenti: ci riferiamo a Ho.Mobile, arrivata in Italia a giugno 2018 e di proprietà di vodafone. Una delle offerte più interessanti di telefonia mobile attualmente attivabili sul mercato italiano andrà in scadenza dalla fine di questa settimana, esattamente domenica 3 febbraio, a meno di eventuali proroghe. E' probabilmente una delle più vantaggiose perché offre minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga di navigazione internet in rete 4G al prezzo di 5,99 € al mese, ma è dedicata però solo agli utenti Iliad e di operatori virtuali.

Leggi anche Promozioni Tim: con Sanremo in omaggio 80 giga extra per chi attiva la Supergiga 20

Tutti gli altri, invece, qualora volessero attivarla, dovranno pagare 9,99 euro al mese [VIDEO].

Ho.Mobile, l'offerta da 5,99 euro scade il 3 febbraio

Ulteriore vantaggio per chi attiva quest'offerta è il prezzo di attivazione, 9 euro, a cui bisognerà aggiungere il prezzo consigliato della sim di 0,99 euro ed infine 10 euro di credito residuo, dalle quali saranno addebitate le 5,99 € della mensilità.

Advertisement

L'offerta è riferita agli utenti di Iliad, Kena Mobile, 1 Mobile, Fastweb, Lyca Mobile, Poste Mobile etc. Se l'utente dovesse consumare tutti i giga della mensilità, non ci saranno consumi extra e quindi addebiti. L'utente potrà decidere di anticipare il rinnovo della mensilità.

L'offerta di Kena Mobile da 5,99 euro al mese

Non sono molte le offerte da 5,99 euro al mese, ma quelle più apprezzate sono quelle promosse da Ho.Mobile e da Kena Mobile. A tal proposito, la low cost di Tim ha lanciato oramai da tempo Kena 5,99, che offre minuti illimitati, 100 sms e 50 giga di navigazione internet in rete 4G. Anche in questo caso, i destinatari di quest'offerta non sono tutti gli utenti, ma solo quelli di Iliad, Ho.Mobile e altri operatori virtuali, esclusi Rabona, Noitel, Digitel, Ringo e Nextus.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il contributo di attivazione è di 4,99 euro, mentre il prezzo della sim è di 5 euro. L'offerta si può attivare online tramite il sito ufficiale di Kena Mobile, tramite l'applicazione, presso i negozi Kena, oppure telefonando al 181.

Le offerte lanciate da Iliad

Iliad sembra confermare anche per inizio febbraio le offerte presenti già da diversi giorni sul suo sito ufficiale: minuti illimitati, sms illimitati, 40 e 50 giga in rete 4G+ rispettivamente a 6,99 e 7,99 euro al mese mentre per chi utilizza il dispositivo solo per telefonare o per gli sms è attivabile Iliad Voce, minuti illimitati, sms illimitati, 40 mega in rete 4G+ al prezzo di 4,99 euro al mese [VIDEO].