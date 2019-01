Annuncio

Uno dei motivi principali per cui tanti utenti dei brand di telefonia mobile più blasonati, come quelli di tim, Vodafone o Wind, hanno deciso di dare fiducia alle nuove low cost del mercato italiano, è sicuramente la rimodulazione e il rincaro delle mensilità. Inevitabilmente tutto ciò ha portato molti utenti a scegliere low cost come Iliad, Kena Mobile o Ho.Mobile, che fanno delle tariffe vantaggiose e dei servizi innovativi i loro punti di forza. Una delle più 'bersagliate' sui social network è sicuramente Tim, che però in questi giorni ha deciso di promuovere un'offerta conveniente, la quale ha la caratteristica di essere a tempo indeterminato.

E' stata infatti 'lanciata' la nuova Tim 4Win, dedicata a tutti quelli che vogliono attivare un nuovo numero, ed è richiedibile nei punti vendita Tim [VIDEO].

La nuova offerta Tim 4Win

La particolarità di quest'offerta è sicuramente il fatto di essere a tempo indeterminato, ed offre 1000 minuti, 10 giga di navigazione internet a 9,99 euro al mese.

L'addebito sarà su credito residuo, e dei 10 giga, ben 5,2 saranno utilizzabili anche nei Paesi dell'Unione Europea. Il prezzo di attivazione è di 12 euro, a cui bisogna aggiungere 10 euro del prezzo della sim ed infine altri 10 euro per il pagamento anticipato della mensilità. Ricordiamo però, che secondo il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, le offerte a tempo indeterminato possono essere modificate da tutti i gestori telefonici. Inoltre, in caso di attivazione di nuovo numero, Tim attiva in maniera automatica Tim Base e Chat, che inizialmente è gratuita per il primo mese: dal secondo mese avrà un prezzo di 2 euro ogni 30 giorni. Per evitare quindi di pagarli, bisognerà cambiare piano da Tim Base New a Tim Semplice.

Le altre offerte dei brand principali di telefonia mobile

Non ci sono grandi novità, almeno per adesso, per quanto riguarda Vodafone e Wind: entrambi confermano sul sito ufficiale rispettivamente Simple + e Smart Online Edition.

La prima offre 1000 minuti, 1000 sms e 20 giga di navigazione internet in rete 4,5G, con navigazione gratuita ed illimitata sui principali sistemi di messaggistica istantanea e social network. La Wind Smart Online Edition offre invece minuti illimitati e 30 giga di navigazione internet a 8,99 euro al mese. Entrambi le offerte, come dicevamo, sono sottoscrivibili online ed hanno l'attivazione gratuita. Ci attendiamo però per febbraio grandi novità dai principali brand di telefonia mobile del mercato italiano [VIDEO].