Ne avevamo già sentito parlare a fine 2018, quando tim decise di lanciare la 'sfida' ad Iliad per cercare di attutire l'evidente successo commerciale dell'azienda francese, ma l'azienda italiana ha deciso di nuovo di promuovere dal 29 gennaio Tim Iron, offerta di minuti illimitati e 50 giga al prezzo di 6,99 euro al mese. E'dedicata in particolar modo agli utenti Iliad e di operatori virtuali, ed è evidente quindi l'intento dell'azienda italiana, cercare di recuperare terreno dalle nuove low cost del mercato italiano, vere e proprie protagoniste nel 2018 del mercato della telefonia mobile.

Nello specifico Tim Iron offre 1000 minuti e 3 Gb di navigazione internet ma per le nuove attivazioni, con utenti provenienti da Iliad ed operatori virtuali, i minuti diventano illimitati e ai 3 giga se ne aggiungono 47 fino ad arrivare a 50 giga [VIDEO]

Tim Iron di nuovo attivabile per gli utenti Iliad e di operatori virtuali

Dal 29 gennaio è possibile di nuovo attivare Tim Iron, in due modalità: la prima semplicemente recandosi in un centro Tim, con un prezzo di attivazione di 12 euro (invece di 32 euro) ed ulteriori 10 euro per l'acquisto della sim oppure tramite operatore, con un prezzo di attivazione di 9 euro (invece di 29 euro) e prezzo nuova sim di 25 euro, con 20 euro di credito residuo.

Se l'utente decidesse di passare ad altra azienda di telefonia mobile prima dei 24 mesi, dovrà pagare ulteriori 20 euro. Ma come rispondono Vodafone e Wind alle offerte di Tim?

Le offerte di Vodafone e Wind

E'una delle offerte più vendute di Vodafone, ed è attivabile solo online: parliamo di Vodafone Simple +, con 1000 minuti di telefonate verso tutti, 1000 sms, 20 giga di navigazione internet in rete 4,5 G e sopratutto la navigazione illimitata sui sistemi di messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram, Viber, etcc.) e sui social network (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, etcc.). Il prezzo mensile è di 9,99 euro al mese, solo se si decide di addebitare su carta di credito e conto corrente, mentre il prezzo incrementa a 14,99 euro se si decide di addebitare su credito residuo. Non ci sono costi di attivazione per questa offerta.

Anche Wind punta molto sulle offerte online, in particolar modo su Wind Smart Online Edition, minuti illimitati e 30 giga di navigazione internet a 8,99 euro al mese. Tale offerta si può attivare in negozio, prenotando il ritiro, al prezzo mensile di 9,99 euro al mese e con un prezzo di attivazione di 4,99 euro. I vantaggi dell'online stanno appunto nel risparmiare sull'attivazione e sulla mensilità dato che l'offerta in tal caso costa 1 euro in meno rispetto all'attivazione in negozio Wind [VIDEO].