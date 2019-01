Annuncio

Arriva una notizia molto interessante per gli ex utenti di wind e di altre compagnie attualmente passati però ad operatori virtuali: l'azienda ha infatti deciso di promuovere la Wind Smart 40 Fire e la Wind Smart 40 Flash, due offerte molto vantaggiose in quanto hanno un prezzo mensile rispettivamente di 4,99 e 6,99 euro al mese. Le due offerte non sono una vera e propria novità, in quanto già promosse a fine 2018 dall'azienda: a differenza delle offerte lanciate a fine del 2018, questa volta non sarà necessario essere un utente selezionato (ricevendo l'sms di invito a recarsi presso il punto vendita per l'attivazione) poiché le offerte sono attivabili anche dagli utenti delle low cost [VIDEO].

Wind Smart 40 Fire e Wind Smart 40 Flash

Come dicevamo, entrambi le offerte hanno uno specifico target e non sono attivabili da tutti: nel caso della Smart 40 Fire, la può attivare solo chi è un utente di operatori virtuali, esclusi però quelli di Poste Mobile, Ho.Mobile e CoopVoce.

Tale promozione offre minuti illimitati, 40 giga di navigazione internet in rete 4G al prezzo di 4,99 euro al mese. Wind Smart 40 Flash è invece dedicata agli attuali utenti Iliad e Poste Mobile: offre minuti illimitati e 40 giga di navigazione internet in rete 4G a 6,99 euro al mese. Entrambe le offerte sono attivabili entro il 16 gennaio, salvo proroghe. Il costo di attivazione per le offerte è di 10 euro (invece di 20 euro) a cui bisognerà aggiungere il costo della sim, ulteriori 10 euro: se l'utente decidesse di passare ad altra azienda di telefonia mobile prima dei 24 mesi, dovrà pagare altri 10 euro.

Le offerte attivabili di Iliad

Le offerte prima menzionate sono quindi dedicate a chi attualmente è cliente di operatori virtuali, ed a tal proposito è interessante soffermarci su ciò che ci offrono aziende come Iliad, Kena Mobile e Ho.Mobile.

L'azienda francese ha deciso di confermare almeno per gennaio le offerte lanciate a fine 2018, anche se la vera novità di fine anno è stata la possibilità di acquistare gli iPhone, i modelli precedenti ma anche quelli nuovi (iPhone XR, iPhone XS e Max).

Le offerte attivabili di Kena Mobile e Ho.Mobile

Sia Kena Mobile che Ho.Mobile hanno deciso di proseguire anche loro con tariffe davvero vantaggiose: spiccano in particolar modo per la low cost di Tim la Kena 5,99 da minuti illimitati, 100 sms e 50 giga in rete 4G a 5,99 euro al mese mentre allo stesso prezzo, ma solo per gli utenti di operatori virtuali, anche quelli Iliad e Kena Mobile, Ho.Mobile promuove minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga di navigazione internet in rete 4G. L'offerta è attivabile anche da utenti di altre aziende di telefonia mobile, con la sola differenza che il prezzo sarà maggiore, da 5,99 a 9,99 euro al mese [VIDEO].