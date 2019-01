Annuncio

Dopo l'enorme successo commerciale raggiunto da Kena Xmas 5,99, la low cost di tim ha deciso di adeguare il suo piano di offerte sostituendo la prima menzionata con Kena 5,99. Un passaggio inevitabile, considerando il fatto che oramai sono passate le festività di Natale e che il nome dell'offerta era proprio riferito al periodo specifico di Natale. Non ci sono differenze sostanziali fra le due promozioni, quello che però spicca è il costo di attivazione per la nuova Kena 5,99: ha un costo maggiore da questo punto di vista, ovvero 4,99 euro oltre al costo della sim di 5 euro.

La Kena Xmas 5,99 invece era in promo anche per i costi di attivazione, con un prezzo di 1 euro a cui bisognava aggiungere quello della sim a 5 euro [VIDEO].

La nuova offerta Kena 5,99

Kena 5,99 sostituisce appunto la Kena Xmas 5,99 e differisce da quest'ultima solo per i costi di attivazione, come già specificato nell'introduzione: i servizi offerti sono minuti illimitati verso tutti i telefoni nazionali, 100 sms e 50 giga di navigazione internet in rete 4G a 5,99 euro al mese, con velocità di navigazione in download a 30 mega ed in upload a 5,76 mega.

La promozione è attivabile fino al 21 gennaio, a meno di eventuali proroghe, ed è dedicata a tutti gli utenti Iliad, Ho.Mobile e a tutti gli utenti di operatori virtuali, esclusi NoiTel, Rabona, Nt Mobile, Ringo Mobile e SIMPiù. I minuti e gli sms sono utilizzabili anche in roaming nei paesi dell'Unione europea, mentre per la navigazione internet i giga consumabili al mese sono fino ad un massimo di 3. Superato questo limite, la navigazione internet ha un costo di 0,0054€ a MegaByte.

Le offerte delle altre low cost

Un'altra low cost ha deciso di confermare anche per gennaio l'offerta da 5,99 euro al mese: parliamo di Ho.Mobile, che offre minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga di navigazione internet in rete 4G. Tale promozione è dedicata però solamente agli utenti Iliad, Kena Mobile e di operatori virtuali mentre per tutti gli altri utenti che vogliono passare alla low cost di Vodafone il prezzo incrementa a 9,99 euro al mese.

Dal sito ufficiale di Iliad invece arrivano solo conferme: anche per gennaio sono attivabili tre offerte, quelle da minuti illimitati, sms illimitati, 40 e 50 giga in rete 4G+ rispettivamente a 6,99 e 7,99 euro al mese mentre per chi utilizza lo smartphone solo per [VIDEO]telefonare od inviare sms è attivabile Iliad Voce: minuti illimitati, sms illimitati, 40 mega in rete 4G+ in Italia e 40 mega nei Paesi UE a 4,99 euro al mese.