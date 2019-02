Annuncio

Una delle aziende di telefonia mobile di maggiore successo commerciale è Iliad: sin dall'arrivo sul mercato italiano, a maggio 2018, ha ottenuto un notevole riscontro commerciale, grazie a prezzi vantaggiosi e ai servizi innovativi offerti. La crescita non è dovuta solamente al marketing attuato, alle offerte promosse, ma anche alla volontà di diventare una delle aziende di telefonia mobile di riferimento. Questo fine aziendale è dimostrato anche dal notevole lavoro dedicato alla nuova rete propria, che l'azienda francese sta cercando di implementare in tante città italiane.

Ma non solo: la crescita della rete unica WindTre, su cui poggia Iliad, sta portando miglioramenti in ricezione, inoltre è recente l'intesa raggiunta fra l'azienda francese e Telecom per l'utilizzo di ben 11mila torri Inwit (azienda controllata da Telecom) per migliorare la rete 4G e per implementare la nuova rete 5G.

Iliad utilizzerà le torri Inwit

Con questa scelta commerciale, Iliad vuole potenziare la sua rete in Italia, con il fine aziendale di incrementare la quota di mercato. Secondo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei primi tre mesi dal lancio sul mercato italiano, Iliad ha raggiunto il 3% delle sim attive. Per quanto riguarda la rete 5G, invece, l'amministratore delegato di Iliad ha confermato la volontà di investire in maniera pesante sulla nuova rete, con un piano di investimento da 2 miliardi di euro, il tutto dimostrato durante l'asta della rete 5G. L'asta lanciata lo scorso ottobre ha visto Iliad protagonista, grazie all'acquisizione di ben tre lotti, uno da 10 mhz della banda da 700 mhz, un lotto da 20 mhz della banda da 3,7 ghz ed un terzo lotto nella banda dei 26 ghz.

Le offerte delle low cost sul mercato italiano

L'implementazione della rete, e quindi il miglioramento della ricezione, è elemento fondamentale affinché l'utente possa scegliere un'azienda di telefonia mobile rispetto ad un'altra: il motivo per cui l'azienda francese ha deciso di non promuovere nuove offerte forse è proprio perché ha deciso di dare più rilevanza al miglioramento della ricezione. Attualmente le offerte sottoscrivibili sul sito sono tre: tutte hanno in comune minuti illimitati, sms illimitati ma differiscono nei giga e nei mega consumabili. Quella da 40 giga è a 6,99 euro, mentre quella da 50 a 7,99 euro al mese. Infine, Iliad Voce offre 40 mega al prezzo di 4,99 euro. Ho.Mobile, per tutti gli utenti Iliad e di operatori virtuali, ha promosso minuti illimitati, sms illimitati, 50 giga in rete 4G a 6,99 euro al mese, mentre Kena Mobile conferma Kena 5,99, minuti illimitati, 100 sms e 50 giga.