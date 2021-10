La ripartenza dalla pandemia mette milioni di lavoratori davanti alla necessità di un dibattito: quello sui modelli di lavoro. Secondo una ricerca sviluppata da Linkedin, il 70% dei professionisti italiani che hanno partecipato al sondaggio vorrebbe lavorare da casa: il 47% di questi preferirebbe un modello ibrido, alternando, dunque, lavoro in presenza e telelavoro; il 23% dello stesso campione, invece, preferirebbe integralmente il comfort della propria casa. Il restante 30% del gruppo analizzato da Linkedln resta invece legato al classico modo di lavorare e preferirebbe svolgere la propria professione in presenza e in ufficio.

Dunque, dopo quasi due anni di stop forzato bisogna necessariamente mettere in discussione il modo in cui abbiamo lavorato fino ad oggi.

La principale ragione per cui le persone interpellate ritengono sia conveniente lavorare da casa è la possibilità di integrare vita privata e lavorativa, gestendo in maniera più comoda e flessibile rapporti professionali e vita familiare: il telelavoro e il lavoro integrato, favoriscono una migliore amministrazione del tempo e della propria sfera privata, potendo abbattere totalmente il monte ore impiegato per gli spostamenti, spesso vincolato al traffico delle città.

Stando ai dati forniti dal report, risulta indispensabile per le aziende trovare un modello di lavoro integrato che possa soddisfare i propri dipendenti e, contemporaneamente, rispondere agli obiettivi produttivi delle aziende stesse.

Dall’altro lato, però, è conveniente per i lavoratori poter gestire lo smartworking nel modo più efficace possibile: lavorare da casa richiede una rete internet con altissime prestazioni, che migliori concretamente la qualità della vita e del lavoro di un professionista. Per questo motivo Blasting News ha selezionato le migliori offerte Fastweb che permettono la massima velocità di navigazione.

Call center fastweb: utile per clienti e non

Conoscere le offerte della società è facile: il numero che garantisce assistenza ai clienti è il 192 193 attivo 24 ore su 24 . Per informazioni su come diventare clienti il numero è il 146, attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00.

Fastweb Casa Light + Mobile Light

La prima offerta della multinazionale cerca di coniugare l’esigenza di una rete fissa ultraveloce a quella di un piano Mobile conveniente. Unisce, dunque, il servizio Fastweb Casa Light, in offerta a 25,95 euro, al servizio Fastweb mobile Light, a 4,95 euro. Per un totale di 29,90 euro gli abbonati potranno usufruire dei seguenti servizi: connessione Fibra ultraveloce senza costi di attivazione, ModemFASTGate ad altissime prestazioni, WOW space - il servizio Cloud senza limiti di fastweb – incluso, 3 mesi di discovery+, SIM con 50 GB anche in 5G e chiamate illimitate con spedizione inclusa.

Fastweb Casa + Mobile Light

L’offerta amplia il pacchetto di Fastweb Casa Light, aggiungendo l’Internet Box e il Wi-Fi Booster. L’innovativo Internet Box di Fastweb, il primo router capace di integrare comandi vocali e intelligenza artificiale, contiene: Wi-Fi 6 con copertura in ogni angolo della casa e Alexa, l’assistente vocale integrata che ti permette di gestire la connessione anche con la voce, ascoltare la tua musica preferita e molto altro. L’internet Box è, inoltre, realizzato con un design moderno che si integra in tutti gli ambienti. L’offerta, dunque, a 32,90 euro mensili, comprende: chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, attivazione gratuita della linea, Internet Box NeXXt, Amplificatore Wi-Fi Booster, WOW Space online, 3 mesi di discovery+, 50Gb anche in 5G per il tuo smartphone, 100 sms, spedizione e contributo Sim Inclusi Online.

Internet + energia

Grazie alla partnership tra Fastweb e Eni ottieni uno sconto di 3 euro sull'offerta Fastweb Casa che preferisci, e fino a 6 euro di sconto in più per 24 mesi, in base all'offerta Eni sottoscritta. La collaborazione tra le due multinazionali consente di risparmiare sulla bolletta di gas e luce per non risentire delle variazioni del prezzo dell’energia. Dunque, sottoscrivendo l’offerta si potrà usufruire di tutti i servizi di Fastweb Casa o Fastweb Casa Light a 3 euro in meno, più 6 euro di sconto per i primi 24 mesi sulla bolletta dell’energia.

Fastweb è il terzo operatore per telefonia fissa in italia

Fastweb oggi copre 30 città con tecnologia FTTH a 2,5 Gbps, oltre 100 città con FTTH ed ha raggiunto a Dicembre 2020 la copertura di 50 città con il nuovo servizio Ultra FWA, portando la velocità fino a 1 Gbps. Dal 27 Dicembre 2020 è inoltre disponibile il 5G Mobile a Milano, Bologna, Roma e Napoli. L’impegno dell’azienda è di raggiungere il 90% della popolazione entro il 2025.