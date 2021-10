Dal 1 novembre, l'app di messaggistica del gruppo Facebook, WhatsApp, non funzionerà più su alcuni cellulari sia con sistema operativo Android che Apple. Lo si legge anche nelle Faq riportate nell'area informazioni dell'app.

In pratica dal 1 novembre i cellulari con sistema operativo Android 4.0.4 e versioni precedenti e gli iPhone con IOS inferiore al 10 non potranno più supportare. Questo si rende necessario perchè Whatsapp sta aggiornando le sue funzionalità e la nuova versione non sarà compatibile con tutti i sistemi operativi.

WhatsApp: cosa cambia dal 1 novembre

Per molti possessori di cellulari, sia iPhone che Android, il 1 novembre segnerà la fine della possibilità di usare WhatsApp. Il servizio di messaggistica, riconoscibile dall'icona verde con il telefono all'interno, non funzionerà più. Questo perchè le evoluzioni di WhatsApp e i prossimi aggiornamenti non saranno supportati dalle versioni di Android 4.0.4 e precedenti e dal sistema operativo Apple precedente a IOS10.

Si tratta di telefoni che hanno il sistema Android del 2011, quindi di dieci anni fa. Diversi sono gli smartphone che non saranno compatibili come ad esempio Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

Mentre per gli iPhone, WhatsApp non funzionerà sui modelli iPhone SE, iPhone 6S e iPhone 6S Plus.

Cosa fare dal 1 novembre

Dal 1 novembre WhatsApp non funzionerà sui dispositivi smartphone e Iphone acquistati prima del 2012. Si tratta quindi di apparecchi obsoleti che probabilmente sono rimasti nelle tasche di pochi. Per alcuni modelli però gli aggiornamenti del sistema operativo è stato fatto fino ad arrivare a quelli più recenti.

Cosa si può fare quindi per poter continuare ad usare WhatsApp sui modelli Android con SO 4.0.4 e precedenti e con IOS precedente alla versione 10?

Le alternative sono due. La prima è verificare se si può aggiornare il sistema operativo a quello più recente. Se il telefono non riesce a supportare il nuovo sistema operativo, l'altra alternativa è acquistare un nuovo telefono.

Come fare a salvare le chat

Per chi sceglierà di comprare un nuovo telefono, per non perdere audio, video e fotografie dalle proprie chat di WhatsApp, sarà possibile salvarle per poi ritrovarle nel nuovo cellulare. L'operazione da farsi è il backup delle chat.

Solitamente questa operazione è impostata in automatico. Ma se è stata disabilitata, prima di buttare il telefono e cambiare la sim nel nuovo cellulare, si deve effettuare il backup. Il backup servirà, una volta inserita la sim con lo stesso numero di telefono nel nuovo device, a poter riavere tutte le chat, video, foto e audio salvati fino alla data di backup.

Nelle procedure di backup, se si ha un account Google è possibile anche effettuare il salvataggio in Google Drive, in questo caso la certezza e garanzia che i dati così salvati siano protetti ci è solo se essi sono assicurati dalla cifratura end-to-end.