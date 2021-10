​​Il dibattito intorno ai modelli di lavoro si pone come una necessità ineludibile al momento della ripartenza dalla pandemia. Quasi due anni di stop forzato ci hanno obbligato a fare seriamente i conti con lo smartworking e, di conseguenza, a mettere in discussione il modo in cui abbiamo lavorato fino ad ora.

Secondo una ricerca sviluppata da Linkedin, il 70% dei professionisti italiani che hanno partecipato al campione vorrebbe lavorare da casa: il 47% di questi preferirebbe un modello ibrido, alternando, dunque, lavoro in presenza e telelavoro; il 23% dello stesso campione, invece, preferirebbe integralmente il comfort della propria casa.

Il restante 30% del gruppo analizzato da Linkedln resta invece legato al classico modo di lavorare e preferirebbe svolgere la propria professione in presenza e in ufficio.

Lavorare da casa appare conveniente per diverse ragioni. La principale è la possibilità di integrare vita privata e lavorativa, gestendo in maniera più comoda e flessibile rapporti professionali e vita familiare. È facile immaginare quanto possa risultare più agevole l’amministrazione del tempo e della propria sfera privata, potendo abbattere totalmente il monte ore dedicato agli spostamenti e, molte volte, impiegato nel traffico delle città.

Stando ai dati forniti dal report, risulta indispensabile per le aziende trovare un modello di lavoro integrato che possa soddisfare i propri dipendenti e, contemporaneamente, rispondere agli obiettivi produttivi delle aziende stesse.

Dall’altro lato, però, è conveniente per i lavoratori poter gestire lo smart working nel modo più efficace possibile: lavorare da casa richiede una rete internet ad alte prestazioni che migliori concretamente la qualità della vita e del lavoro di un professionista. Per questo motivo Blasting News ha selezionato le migliori offerte WindTre per Fibra e Adsl che rispondono a questi criteri di velocità ed efficienza utili per competere nel campo della telefonia.

Call center Wind: utile per clienti e non

Conoscere le offerte della società è facile: il numero che garantisce assistenza è il 159.

Il numero è attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 24:00. Per informazioni sui piani business invece bisogna contattare il 1928, attivo dalle 8:00 alle 20:00. I due numeri sono attivi anche per chi non è ancora cliente.

ADSL e Fibra

Pensata per chi ha bisogno di una connessione ADSL, l’offerta permette di navigare fino a 200 mega al secondo a soli 25,99 euro senza costi di attivazione. Inclusi nel costo dell’abbonamento Modem Super Wi-Fi, chiamate illimitate verso fisso e mobile e 12 mesi di Amazon Prime e Uefa Champions League. Cumulabili al pacchetto i servizi Family Protect, gratis per il primo mese, che ti permette di navigare con maggiore sicurezza, e il servizio Call Your Country Home, che a soli 5 euro al mese in più ti consente di chiamare illimitatamente verso tutti numeri fissi internazionali!

Super Fibra

La prima offerta di base della multinazionale è Super Fibra: a soli 25,99 euro al mese senza costi di attivazione, è possibile usufruire della Fibra fino a 1 Gigabit – in base alla velocità disponibile, del Modem Wi-Fi 6 di ultima generazione, stabile e veloce per tutti i tuoi dispositivi (durata 48 mesi, con servizio di assistenza gratuito per la riparazione e sostituzione in caso di eventuali guasti o malfunzionamenti), e di 12 mesi di Amazon Prime e Uefa Champions League! Inoltre, con l’offerta Super Fibra, è possibile attivare tre Sim WindTre con giga illimitati per tutta la famiglia senza costi aggiuntivi.

Super fibra Top Wi-Fi

Questa offerta è pensata per chi ha una casa grande, su più piani, con giardino o terrazzo. La differenza dalla Super Fibra, infatti, è tutta nella copertura del segnale: oltre a ricevere gratuitamente il Modem WiFi 6 di ultima generazione, riceverete anche il Wi-Fi Extender, il moderno sistema per coprire con la rete internet tutti gli angoli della casa. Assicurata la top Quality Network, ovvero l’eccellente velocità di download e latenza media, per guardare film e serie Tv in alta definizione e studiare o lavorare da casa senza alcun problema. Il costo dell’offerta è di 27,99 euro al mese con 12 mesi di Amazon Prime e Uefa Champions League inclusi.

WindTre: 20.000 impianti per il 99% della popolazione italiana

Ai vertici del mercato mobile in Italia e tra i principali operatori alternativi nel fisso, WindTre sii riconferma Top Employer Italia 2021, accreditandosi tra le migliori aziende per eccellenze in ambito di risorse umane. La rete mobile di WindTre consta di 20.000 impianti in grado di offrire servizi 2G, 3G, 4G e NBIoT in un’area geografica che raccoglie il 99% della popolazione. La rete è stata riconosciuta da Ookla come rete Mobile più veloce d’Italia.