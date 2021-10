Sempre più aziende in Italia durante la ripartenza dalla pandemia stanno affrontando un nuovo dibattito: quello che riguarda i modelli di lavoro. Secondo quanto si evince da Future of work: Italia, una ricerca sviluppata da LinkedIn, il 70% dei professionisti italiani che hanno partecipato al campione vorrebbe lavorare da casa. di questa schiacciante maggioranza il 47% preferirebbe un modello ibrido, alternando il lavoro in presenza a quello da casa, mentre il 23% sceglierebbe il confort della propria casa. Solo il 30% di chi ha risposto alle domande di LinkedIn ha scelto il lavoro in presenza e in ufficio come unica opzione.

La ragione principale è da ricercarsi in un equilibrio maggiore tra vita privata e lavorativa, beneficiando così di un tempo più ampio da passare con i propri cari. Stando ai dati forniti dal report risulta indispensabile per le aziende trovare un modello integrativo che possa accontentare i propri dipendenti e permettere loro di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi possibili. Lavorare da casa però richiede una rete internet che dia prestazioni adeguate al lavoro svolto. Per questo motivo Blasting News ha selezionato le migliori offerte Tim per Fibra e Adsl che permettono la massima velocità di navigazione.

Call center TIM: utile per clienti e non

Conoscere le offerte della società è facile: per chi non è ancora cliente basta telefonare al numero verde gratuito per tutte le chiamate da rete fissa e mobile italiana +39 339.9119119.

Si tratta dello stesso numero per i clienti tim che chiamano dall’estero.

Per i clienti invece c'è un numero che garantisce assistenza è il 187 per chi chiama da linea fissa e il 119 per chi chiama da mobile. I numeri sono attivi tutti i giorni 24 ore su 24.

Tim superFibra con Timvision Gold

Si tratta dell'offerta fibra di Tim, gratuita fino al 31 dicembre 2021 e poi a pagamento per 29,90 euro al mese.

L'offerta include il contributo di attivazione ed il modem in vendita e garantisce una connessione Fibra fino a 1 Giga in download, chiamate illimitate e il modem Tim Hub+ ovvero il primo modem in Italia con il Wi-Fi 6. Sul sito Tim si può controllare tramite il tasto "verifica e attiva" se l'indirizzo di attivazione è servito dalla fibra. Ad un prezzo aggiuntivo di 29,99 euro al mese fino al 30/09/2022 si può anche scegliere il pacchetto Timvision gold che offre: Timvision, Dazn, Infinity+, Netflix e Disney+.

TIM SUPER FIBRA con TIMVISION Calcio e Sport

L'offerta per gli amanti del calcio e dello sport di Tim è disponibile a 29,90 euro al mese per quanto riguarda la Super Fibra e 19,99 al mese per la parte Calcio e Sport, fino al 30 settembre 2022, il pacchetto sarà poi disponibile a 29,99 euro al mese. Tim garantisce la fibra fino a 1 giga in download e 300 mega in upload, il wi-fi 6 che offre maggior velocità e copertura in tutta casa, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e il contributo di attivazione già incluso nel prezzo.

Tim Super Fibra Tv con l'Intrattenimento di Timvision

Una particolare offerta Tim è quella che permette di connettere un'utenza con la fibra e contestualmente offrire al cliente l'intrattenimento Timvision diviso per i vari pacchetti. Il prezzo fisso è di 14,95 euro per la superfibra per il primo mese e poi 29,90 per i successivi più il costo del pacchetto scelto. Ad esempio l'aggiunta di Disney+ costerebbe un supplemento di 9,99 euro al mese, quella di Netflix 14,99. Il pacchetto completo invece 19,99 con incluso il Timvision Box per guardare tutto sulla tv di casa.

Tim super Fibra più Offerta Mobile

Per una connessione con alte performance sia da mobile che da casa si può scegliere l'offerta Tim che mette a disposizione dell'utente sia la Fibra con Modem Tim Hub+ e chiamate illimitate sia una Sim con minuti, sms, giga illimitati con Tim Unica sul mobile. Il prezzo è di 10 euro al mese per i primi 2 mesi poi tim super fibra costerà 29,90 al mese mentre l'offerta mobile rimarrà di 10 euro mensili.

Tim: 30,3 milioni di clienti in Italia e il raggiungimento del carbon neutral nel 2030

Tim è il colosso italiano di telecomunicazioni, gruppo leader sia in Italia e Brasile. Si tratta di una SPA le cui diverse controllate (da Fibercop ad Olivetti) operano in tutto il Mondo. I numeri - così come si legge sul sito dell'azienda - dicono: 30,3 milioni di clienti in Italia e 51,3 in Brasile. Oltre ad essere particolarmente attiva nel sociale con la Fondazione Tim, l'azienda sta lavorando a due progetti ben definiti per il prossimo futuro: in primis un'opera di tutela dell'ambiente con l’intento di ottenere un impatto concreto e rilevante e diventare così carbon neutral entro il 2030 e poi il progetto "operazione risorgimento digitale". Si tratta della prima scuola di internet gratuita che serve a diffondere e alimentare le competenze digitali per incrementare lo sviluppo del Paese.