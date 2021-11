A tutti è sicuramente capitato di avere problemi con la connessione internet di casa. Si tratta di un imprevisto che può avere conseguenze anche importanti, soprattutto dopo che negli ultimi anni l’utilizzo della rete per scopi non solo ludici ha conosciuto una crescita esponenziale quale effetto collaterale della pandemia da coronavirus. Basti pensare al ricorso allo smart working per i lavoratori, alla didattica a distanza per gli studenti, agli acquisti on-line e alle smart tv che hanno rivoluzionato il modo di guardare la televisione.

Prima di ricorrere a soluzioni drastiche come il cambio di operatore telefonico, è bene sapere che ci sono alcune semplici operazioni da attuare che possono velocizzare la connessione internet e risolvere il problema.

Come controllare la velocità di connessione: lo ‘speed test’

Al verificarsi di un improvviso rallentamento della connessione internet da casa, magari mentre si sta partecipando ad una call con i colleghi o ad una lezione a distanza, il primo passo da fare è quello di verificare con il proprio operatore che la criticità non sia dovuta a problemi momentanei come il maltempo, guasti tecnici sulla linea o intasamenti temporanei. In questo caso, sicuramente il problema si risolverà in poco tempo. Una volta accertato che non ci sono temporanei impedimenti tecnici a rallentare la connessione, si consiglia di effettuare un controllo della velocità di connessione (speed test) per verificare se corrisponde a quella dichiarata dal nostro operatore per il contratto sottoscritto.

Si tratta di un’operazione molto semplice che può essere effettuata attraverso uno qualsiasi degli speed test disponibili on line che forniscono informazioni su velocità di upload e di download. Il consiglio è quello di utilizzare Ne.me.Sys, il software fornito dall’Autorità di settore AGCOM, che produce un documento che ha valore nel caso si voglia dare disdetta del contratto a causa della velocità di connessione non corrispondente a quella per cui si sta pagando.

I 5 passi per velocizzare la connessione internet

Una volta fatte le verifiche descritte nel paragrafo precedente, non rimane che procedere a 5 semplici passi per velocizzare la connessione internet da casa: