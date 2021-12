I socia media fanno ormai parte della vita di moltissimi utenti che quotidianamente condividono le loro esperienze su Facebook, Instagram, Tik Tok o su qualsiasi altra piattaforma. Un'esigenza ormai divenuta fondamentale per molti profili di utenti, che siano patiti dei social media o persone che frequentano i social anche per relazionarsi con gli amici lontani. Durante la fase più acuta della pandemia quando tutta la popolazione mondiale ha dovuto affrontare il lockdown, i social media si sono rivelati un "luogo amico" dove mantenere le proprie relazioni attive e scambiarsi messaggi.

Per collegarsi ai social ovviamente serve una connessione internet stabile e sicura, sia da rete fissa che da mobile, gli operatori di Telefonia hanno dunque sviluppato delle offerte mirate proprio per gli utenti che su internet cercano intrattenimento su Facebook e Instagram oppure guardando le serie tv in streaming. Eolo è un operatore che ha sviluppato il proprio business andando incontro a quegli utenti che non hanno un collegamento fisico alla rete internet fornendo una connessione ultraveloce attraverso una piccola antenna di ricezione posta all'esterno dell'edificio, collegata a un router dentro casa a cui collegare tutti i dispositivi.

Eolo più Intrattenimento a partire da 31,90 euro al mese

Con il pacchetto Eolo più Intrattenimento l'azienda cerca di soddisfare le esigenze dei patiti dei social media ma anche degli appassionati di serie tv e film in streaming sulle piattaforme digitali. L'offerta base di Eolo parte da 26,90€ al mese per avere una connessione ultraveloce, fino a 30 Megabit/s, modem incluso e le chiamate sono illimitate verso fissi e mobili.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Acquistando il pacchetto Intrattenimento con 5 euro in più al mese, quindi un prezzo finale da 31,90 euro al mese, la velocità di connessione sale a 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload. Si avrà anche accesso per dodici mesi a vantaggi esclusivi sulla piattaforma PlayStation, tre mesi gratis e alcuni servizi su Amazon Prime Video e sei mesi di abbonamento a Eleven Sport dove si può seguire la Serie C, l'Eurolega e tanti eventi sportivi.

Incrementare ed estendere il segnale Wifi e banda minima garantita

Accedendo al pacchetto Eolo più Intrattenimento si potrà richiedere anche di estendere il segnale Wifi con un ripetitore dentro casa. Eolo permette di selezionare in fase di ordine fino a tre ripetitori per utenza a un costo mensile di 3 euro ciascuno. La promozione prevede anche l'assegnazione di un indirizzo Ip statico pubblico che va richiesto appositamente dalla propria area clienti. Eolo assicura anche una banda minima garantita di connessione pari a 128 Kilobit/s sia per download che per upload, se si sceglie l'offerta Intrattenimento sale a 512 Kilobit/s. In caso di dubbi sull'offerta commerciale di Eolo o di richieste generiche oppure ancora per verificare la copertura nella propria zona di residenza si consiglia di contattare l'assistenza clienti al numero verde Eolo 800 966 030.