I social media hanno indubbiamente contribuito, soprattutto per la fascia di popolazione più giovane, ad impedire il completo isolamento durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, quella del lockdown, accentuando le caratteristiche di un profilo di utente “sociale”, attento all’aggiornamento dello status, a condividere l’ultimo selfie, oppure a seguire in streaming la nuova serie tv.

Esigenze che hanno indotto tutti i fornitori di Telefonia a sviluppare offerte che prevedono la possibilità di connessioni illimitate per navigare sui social da casa oppure da mobile.

In questo articolo ci occuperemo delle principali offerte proposte da Fastweb secondo quanto riportato sul sito aziendale.

Navigare sui social senza limiti con Fastweb Casa

L’offerta Fastweb Casa ha un costo di 28,95 euro al mese, ma viene attualmente proposta in offerta a 25,95 euro al mese per i primi 12 mesi. La promozione, che scade il 9 dicembre 2021, prevede, inoltre, una prova di 30 giorni entro i quali si può cambiare idea e richiedere la disattivazione dell’offerta con rimborso di tutti i costi sostenuti nel primo mese. Decorso questo termine, si potrà disdire in qualsiasi momento al costo di una mensilità dell’offerta. Oltre alla navigazione illimitata con fibra ultraveloce, sono incluse le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, l’attivazione della linea e il nuovo modem di Fastweb, Internet Box NeXXt.

Il Wi-Fi di ultima generazione Internet Vox NeXXt, secondo quanto riportato nelle note informative sul sito aziendale, garantisce copertura in ogni angolo dell’appartamento sfruttando la massima velocità disponibile (nelle aree coperte da Fibra Fastweb: fino a 2,5 Gigabit/s in download e fino a 300 Megabit/s in upload), anche connettendo tutti i dispositivi della casa.

Nel modem è integrato l’assistente vocale Alexa per gestione le connessioni con la voce. Attraverso la funzione “Smart Priority”, inoltre, è possibile personalizzare la connessione ottimizzandola a seconda dell’attività (Cinema, Social, eccetera). Il modem è fornito in comodato d’uso gratuito e dovrà essere restituito in caso di disattivazione.

Nell'importo mensile dell’abbonamento Fastweb Casa è incluso il contributo di attivazione, pari a 1 € per 24 mesi. In caso di disdire anticipatamente non verrà addebitato alcun importo per le rate mancanti.

Fastweb Mobile Light, per rimanere connessi ai social anche fuori casa

L’offerta Fastweb Mobile Light ha un costo di 5,95 euro al mese per 50 GB di navigazione Internet anche in 5G nelle zone coperte dal servizio. Le chiamate, invece, sono illimitate verso fissi e verso mobili nazionali, mentre i messaggi SMS sono 100 al mese. Esaurito il traffico incluso, si potrà continuare a navigare a un costo di 6 euro per ogni GB extra. Per quanto riguarda gli SMS eccedenti i 100 inclusi, il costo sarà di 5 centesimi l’uno.

In fase di sottoscrizione verrà richiesto un contributo una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM che diventa gratuita in casso di sottoscrizione dell’offerta on line.

Il rinnovo di Fastweb Mobile Light è automatico ogni mese dalla data di attivazione. L'importo mensile dell'offerta verrà scalato dal credito della SIM.

Le due offerte Fastweb Casa e Fastweb Mobile Light possono essere sottoscritte insieme ad un costo cumulativo di 34,90 euro al mese (31,90 euro se si sottoscrive entro il 9 dicembre).

L’attivazione delle offerte Fastweb può essere richiesta on line, chiamando il numero verde gratuito 146 oppure compilando il form predisposto sul sito ufficiale per essere richiamati da un operatore.