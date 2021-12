I social, soprattutto in periodo di pandemia, sono diventati il punto principale di condivisione tra le persone. In base al rapporto Digital 2021, in media ogni utente trascorre due ore della giornata su app come Facebook o Instagram e la navigazione avviene maggiormente tramite smartphone. Per chi desidera una soluzione per consumare meno Giga sulla sim quando si utilizzano i social, le principali compagnie di telefonia propongono delle offerte o delle opzioni aggiuntive da applicare all'offerta base, che permettono di azzerare il traffico durante l'utilizzo di app social o chat e quindi di non consumare il traffico disponibile nella propria offerta.

Le opzioni sono svariate e fatte per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

L'offerta social di Tim

Tim propone nel pacchetto commerciale l'offerta Social & Chat a 4,99 euro al mese (da aggiungere all'offerta base), con cui l'utente ha la possibilità di navigare sulle app social e chat senza consumare i Giga a disposizione. Le app social e chat utilizzabili illimitatamente sono: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Tumblr, Pinterest, Tinder, ASKfm, Tik Tok, HouseParty, Messenger Rooms, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat e Line.

Tra le offerte con Giga illimitati Tim propone anche:

Video card a 9,99 euro al mese, per guardare film e serie tv da smartphone (in qualità SD) senza consumare i giga dell'offerta. Offerta attiva nelle app video come YouTube e TimVision;

a per guardare film e serie tv da smartphone (in qualità SD) senza consumare i giga dell'offerta. Offerta attiva nelle app video come YouTube e TimVision; Games card a 4,99 euro al mese, con cui si può giocare nelle principali app di gaming (come Clash of Clans, Pokemon Go) senza consumare i giga dell'offerta;

a con cui si può giocare nelle principali app di gaming (come Clash of Clans, Pokemon Go) senza consumare i giga dell'offerta; Music Card in promo a 2,99 euro al mese, anziché 4,99, con cui si può ascoltare la musica in streaming, senza consumare giga, dalle principali app musicali quali Spotify, Deezer, TimMusic.

Vodafone Pass Social & Chat

Con Vodafone Pass Social & Chat, invece, l'utente ha giga illimitati per navigare sui social e per le chat.

L'opzione è in regalo per due rinnovi a partire dalla prima attivazione, poi si rinnova in automatico insieme all'offerta sottoscritta. Il costo è di 5 euro al mese per quattro settimane e i giga sono gratuiti solamente se si naviga sui social tramite app, non viene considerata la navigazione tramite browser. Le app che rientrano nell'offerta sono WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+, Imo, Discord, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, happn, imo e Tumblr.

L'offerta Young 5G di WindTre

WindTre propone agli under 30 Young 5G con Easy Pay (pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto): a 11,99 euro al mese l'offerta comprende giga illimitati per social, chat, musica, gaming, mappe ed e-learning, 80 giga, minuti e sms illimitati. Disponibile anche l'opzione Young+ 5G con Easy Pay: a 14,99 euro al mese l'offerta include giga illimitati per video, social, chat e musica, 150 Giga e minuti e sms illimitati.

Con entrambi le offerte si può partecipare all'iniziativa Di Più che Amici, infatti invitando gli amici a sottoscrivere le offerte WindTre dedicate agli under 30 si può ottenere un bonus fino a 200 euro di traffico telefonico.