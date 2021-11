Eolo è un società di telecomunicazioni relativamente giovane che ha occupato un settore di mercato molto particolare, come si può leggere sul sito aziendale la missione dell’azienda è raggiungere i piccoli centri rurali e i territori più distaccati. La forza di Eolo infatti è quella di poter dare un segnale internet anche a quelle utenze non collegate alla rete internet con fibra ottica o Adsl ma sfruttando la nuova tecnologia FWA, acronimo di Fixed Wireless Access.

La rete FWA è un sistema di trasmissione dati che prevede l'uso di una rete mista, formata in parte da una rete cablata in fibra ottica e in parte da una rete che sfrutta le frequenze radio per "far rimbalzare" il segnale fino all'utenza desiderata.

I numeri riportati dall'azienda sul sito internet permettono a molte persone una connessione stabile anche senza collegamento fisico alla rete internet. L'azienda punta essenzialmente ai piccoli centri urbani decentralizzati, sul sito internet infatti si legge che: "Con la propria rete FWA a banda ultra-larga, oggi Eolo raggiunge oltre 6.500 comuni in tutta Italia. Con oltre 1 milione e 200 mila persone connesse Eolo porta connessione fino a 100 Mega per i clienti residenziali e fino a 1 Giga per le imprese".

Numero verde Eolo: i contatti dell’azienda

Eolo propone all'utenza alcuni pacchetti, si può scegliere quello Intrattenimento o Studio e Lavoro. L'offerta di base consiste in una connessione alle rete ultraveloce al prezzo di euro 24,90 al mese per una velocità base stimata in 30Mbps e fino a 1 giga di velocità.

Con questa tariffa si hanno anche chiamate illimitate e il modem Eolo compresi nel prezzo, come anche l'assistenza: l'azienda promette di prendere in carico la propria richiesta in 3 minuti. Uno dei metodi di contatto per abbonarsi all'offerta Eolo è il numero verde, raggiungibile digitando l'800.966.030 sia da rete fissa sia da cellulare.

Per chi chiama dall'estero il numero da contattare è +39 02.3700858. È possibile chiamare il numero verde Eolo anche per avere delucidazioni su tutta l'offerta commerciale di Eolo, che prevede integrazioni al prezzo finale in base alle proprie richieste.

Eolo: vari pacchetti per l'abbonamento alla connessione internet

L'offerta Eolo per il collegamento internet prevede il primo mese gratuito se il cliente deciderà di confermarlo dopo i primi 30 o 31 giorni.

Se si sceglie il pacchetto Intrattenimento, il prezzo incrementa di 5 euro se si vuole una connessione internet alla massima velocità, ovvero di 1 Giga al secondo, e una particolare configurazione dedicata allo streaming e al gaming in partnership con azienda top del settore: 12 mesi di PlayStation Plus, 3 mesi di Amazon Prime e 6 mesi di Eleven Sports. Nel prezzo è anche compreso il router EoloEvo e un indirizzo IP statico.

Nel pacchetto Studio e Lavoro, aggiungendo sempre 5 euro al prezzo base di 24,90 euro al mese, si ha l'accesso alla rete internet Ultraveloce fino a 1 Giga di velocità, il router Evo di Eolo, un indirizzo Ip statico e l'abbonamento per 12 mesi alla Suite di servizi Microsoft Office.

Questo pacchetto è stato pensato in particolare per chi deve lavorare o studiare da remoto in smartworking.

Con un surplus di 3 euro al prezzo base è possibile invece proteggere i propri dispositivi con un servizio antivirus di ultima generazione e la possibilità di attivare di parental control su alcuni profili di connessione legati al modem. Queste offerte proposte dall'azienda in aggiunta al prezzo base sono possibili solo in caso di pagamento bimestrale.