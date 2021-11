vodafone Italia è un'azienda di telecomunicazioni italiana che fa parte della multinazionale Vodafone Group, uno dei principali operatori di Telefonia a livello mondiale. La sede italiana è a Ivrea, in provincia di Torino, mentre la sede legale si trova in Olanda.

Numero verde e app Vodafone per informazioni e offerte

Vodafone mette a disposizione una serie di contatti per fornire informazioni e assistenza. Molti di questi contatti sono riservati ai clienti, mentre altri possono essere utilizzati anche da coloro che, non avendo ancora sottoscritto piani tariffari con l’azienda, desiderano ricevere chiarimenti sulle offerte commerciali in corso.

Per ottenere assistenza telefonica da Vodafone, bisogna contattare il numero gratuito 190 e, dopo aver ascoltato il messaggio di benvenuto, attendere di essere messo in contatto con TOBi, l’assistente digitale dell’operatore.

Chiamando da una linea fissa o dall’utenza di un altro gestore, è possibile contattare il numero verde gratuito 800.100.195. Il servizio è attivo tutti i giorni, dalle ore 08:00 alle 22:00.

Se si desidera attivare una nuova offerta, il numero dedicato è il 180, anch’esso gratuito, attivo tutti i giorni, dalle ore 08:00 alle 22:00.

Altri modi per mettersi in contatto con l’assistenza clienti sono:

My Vodafone . App scaricabile sul cellulare che permette di avere informazioni sui consumi ed effettuare ricariche on-line.

. App scaricabile sul cellulare che permette di avere informazioni sui consumi ed effettuare ricariche on-line. Fai da te. Area clienti dedicata accessibile, previa registrazione, dal sito Vodafone.

Area clienti dedicata accessibile, previa registrazione, dal sito Vodafone. TOBi. Chat con un assistente virtuale per richieste di informazioni .

Nel caso in cui, invece, si desideri un rapporto più diretto, ci si può recare in uno dei numerosi centri Vodafone cercando sul sito, alla voce “Trova negozio”, quello più vicino alla propria abitazione.

Offerte Vodafone fibra e adsl

Sul sito Vodafone sono descritte tutte le offerte, fibra e adsl, attualmente in corso e studiate per ogni esigenza e velocità di connessione ad internet, dalla linea fissa per casa, alle diverse tariffazioni per i dispositivi mobili. Di seguito alcune proposte per la rete fissa con fibra e/o adsl:

Vodafone Internet. Rete fissa a casa al costo di 29,90€ al mese.

Rete fissa a casa al costo di 29,90€ al mese. Internet Unlimited + chiamate . Per fibra e adsl al costo di 34,90 € al mese, per navigare fino a 2,5 GB di velocità, con telefonate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

. Per fibra e adsl al costo di 34,90 € al mese, per navigare fino a 2,5 GB di velocità, con telefonate illimitate verso fissi e mobili nazionali. Internet Unlimited Netflix Edition. Costo 37,90 € al mese. Offerta che combina la fibra con l'intrattenimento di Netflix, con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. Non prevede costi di attivazione ed include la Vodafone Station, che viene inviata senza spese di spedizione.

Per chi è già cliente Vodafone per la rete mobile, è attualmente attiva un’offerta per la rete fissa:

Vodafone GigaNetwork Fibra al costo di 19,90 € al mese. Con una spesa di 20,90 € al mese si possono avere anche Giga illimitati sul mobile e con 10 euro in più anche Netflix.

Prodotti e servizi Vodafone

Vodafone Italia fornisce numerosi prodotti e servizi a corredo delle offerte di telefonia casa e mobile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sul sito aziendale è possibile trovare, infatti, offerte che riguardano l’acquisto di smartphone, con possibilità di pagamenti rateizzati, o di luci per biciclette, a testimonianza dell’attenzione dell’azienda verso sistemi di mobilità sostenibile.

Il servizio Vodafone Home Expert consente di avere un supporto tecnico dedicato per la gestione dei dispositivi della casa, anche non Vodafone, come smartphone, tablet, pc, stampanti, console di giochi e sistemi di sorveglianza.

Il servizio prevede assistenza da remoto per un numero di device illimitato al costo di 2€ al mese per i primi sei mesi (con il primo mese di prova gratuita e senza vincoli) e di 4 € a partire dal mese successivo al sesto