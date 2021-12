Secondo il rapporto Digital 2021, in Italia due terzi della popolazione (pari a circa 41 milioni) ha un profilo sui social network e mediamente ogni utente trascorre due ore della giornata in app come YouTube, Facebook, Instagram e WhatsApp. Ovviamente la connessione internet viene utilizzata maggiormente in mobilità e per chi utilizza principalmente le app di social e messaggistica, Vodafone ha pensato a Vodafone Pass, un'opzione aggiuntiva all'offerta base della propria sim che permette di navigare nelle app social senza limiti di traffico, risparmiando così i giga inclusi nell'offerta.

Vodafone Pass Social e Chat

Esistono diverse opzioni all'interno di Vodafone Pass e quella dedicata ai social network e ai servizi di messaggistica si chiama Pass Social & Chat. Al costo di cinque euro al mese consente di navigare e chattare sui social senza consumare i giga nell'offerta preesistente. I giga illimitati sono disponibili per le seguenti app: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, happn, imo,Tumblr, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+, Imo e Discord.

I giga illimitati sono usufruibili tramite app (non comprende la navigazione sui browser tramite link) e possono essere sfruttati solamente se il bando del traffico dati non è completamente esaurito.

Nel caso in cui fosse pari a zero, la navigazione con giga illimitati viene bloccata e si può continuare a navigare solamente a consumo, pagando ogni 200 mega due euro.

L'offerta non include le chiamate e le videochiamate tramite internet (in VoIP). Sui social i video sono visibili con la risoluzione 480p, forzare con una qualità superiore potrebbe implicare il blocco del video.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come attivare Vodafone Pass

L'offerta può essere attivata attraverso diverse modalità:

tramite l'area personale presente sul sito di Vodafone;

presente sul sito di Vodafone; tramite l'app ufficiale ;

; telefonando il servizio clienti al numero verde 190;

telefonando al numero 42070 e seguendo le indicazioni della voce guida.

Il servizio clienti Vodafone è attivo anche tramite social nei profili Facebook e Twitter, per entrare in contatto con un operatore basta scrivere un messaggio privato.

Le altre opzioni Vodafone Pass

Esistono altre opzioni Vodafone Pass che permettono di utilizzare i giga illimitati anche su altre tipologie di app. Con l'opzione Mappe si può navigare nelle app che consentono la ricerca e la visualizzazione delle carte geografiche (come Google Maps). Con Musica si possono utilizzare i giga illimitati con le app che permettono di ascoltare la musica in streaming (ad esempio Spotify).

Con l'opzione Video si possono guardare i video illimitatamente con una risoluzione ottimizzata a 480p, mentre l'offerta Meeting è stata pensata per gli studenti che, con la pandemia e la Dad, si ritrovano a seguire le lezioni da remoto. L'offerta si può attivare per tre mesi, poi si disattiva in automatico. I giga illimitati sono disponibili per le seguenti applicazioni: Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, GoToMeeting, WebEx, Amazon Chime, WeSchool e Slack.