Il servizio di messaggistica WhatsApp si può utilizzare non solo tramite smartphone, ma anche con il computer. Attraverso il client ufficiale scaricabile dai principali digital store e dal sito ufficiale, l'applicazione è usufruibile sia da Windows che macOS. Se prima per l'utilizzo si richiedeva che lo smartphone rimanesse costantemente acceso e connesso a internet, da novembre 2021 è stata introdotta una novità: infatti si possono inviare e ricevere messaggi, controllare gli aggiornamenti di stato di un contatto e, per gli account business, gestire il catalogo dell'azienda anche quando il telefono è offline.

Un account WhatsApp si può utilizzare contemporaneamente su un telefono e massimo quattro dispositivi.

Installare il client di WhatsApp sul computer

Per il sistema operativo Windows, WhatsApp è disponibile dalla versione 8.1 o superiori. Per Windows 10 l'app può essere scaricata direttamente dal Microsoft Store, mentre per le versioni precedenti si può ricorrere al sito ufficiale dell'azienda e nella sezione "Scarica" scegliere tra le seguenti opzioni: "Scarica per Windows 8 e successive (64-bit)" o "Scarica per Windows 8 e successive (32 bit)".

Per quanto riguarda macOS, invece, il servizio è disponibile per la versione 10.10 o successive. L'app è scaricabile dal Mac App Store oppure tramite il sito ufficiale di WhatsApp per la versione Mac Os X.

Per entrambi i sistemi operativi, una volta completata l'installazione, si deve procedere con il collegamento dell'applicazione all'account e per compiere questa operazione con lo smartphone si accede nella sezione "Impostazioni" presente sull'app WhatsApp e successivamente su "Dispositivi collegati": per effettuare il collegamento basta cliccare su "Collega un dispositivo" e inquadrare il Qr Code presente sullo schermo del computer.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come utilizzare WhatsApp tramite browser

Si può usufruire del servizio di messaggistica anche tramite browser sul sito ufficiale, anche se questa modalità in futuro verrà eliminata per dar spazio solamente alla versione multi-dispositivo. Per utilizzarla basta entrare sul sito e cliccare nell'omonima sezione e collegare l'account utilizzando lo smartphone e il lettore di Qr Code presente nell'app nella sezione "Dispositivi collegati".

Una volta letto il Qr Code si può procedere con l'utilizzo del servizio.

Quanto consuma WhatsApp

In merito alla connessione a internet, il consumo di WhatsApp è abbastanza irrisorio, infatti un solo messaggio di testo pesa intorno ai cinque kb, questo sta a significare che con un giga byte si possono inviare più di 200.000 messaggi. Per quanto riguarda le telefonate il consumo si attesta sui 500/600 kb al minuto, ovvero circa 35 mega byte in un'ora.

Per le videochiamate i consumi si aggirano ai due/tre megabyte al minuto, ovvero circa 200 megabyte all'ora. Mentre per le videochiamate di gruppo si parla: