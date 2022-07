Aruba è una società fondata nel 1994 che fornisce servizi IT di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini. La compagnia è attiva anche nel mercato europeo e sul sito internet aziendale è riportato che è in grado di ospitare 200mila server, gestisce 2,6 milioni di domini, 9,4 milioni di caselle email, 8 milioni di caselle PEC, e 130.000 server tra fisici e virtuali. Recentemente l'azienda si è approcciata anche al mercato della connessione internet in fibra ultraveloce con pacchetti dedicati a famiglie e imprese.

Le offerte Aruba per internet veloce in fibra ottica

Una volta verificata l'effettiva copertura delle reti Aruba presso la propria abitazione il cliente può scegliere il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze. Il pacchetto "Fibra Aruba Promo" si può sottoscrivere fino all'11 agosto 2022 a 17,69 € al mese per 1 anno invece che 26,47 € e prevede la connessione illimitata in fibra ottica attraverso la tecnologia FTTH (ovvero la fibra ottica fino al modem di casa) con velocità fino a 1 Gbps, nessun costo di attivazione, indirizzo IPv6 statico e l'assistenza 24 ore, è possibile estinguere il contratto di fornitura in qualsiasi momento con un costo di 20 euro. L'azienda nell’offerta ha previsto alcuni servizi aggiuntivi come ad esempio:

Router Wi-Fi, a noleggio 2,20 € / mese

Chiamate nazionali illimitate 4,00 € / mese

Upload 500 Mbps NOVITÀ 2,00 € / mese

Indirizzo IPv4 statico 3,00 € / mese

Il pacchetto "Fibra All-in Promo" al costo di 19,89 € al mese per 1 anno invece di 29,90 è sottoscrivibile in offerta fino al 25 agosto, le condizioni del contratto prevedono rispetto a quello base il noleggio del router e le chiamate nazionali illimitate comprese nel costo mensile di abbonamento.

Connessione internet ultraveloce per le aziende e attivazione bonus ministeriale

Aruba prevede anche dei pacchetti per le imprese che hanno bisogno di una connessione internet ultraveloce per la loro attività, con la possibilità di attivare il bonus di 500 euro del Ministero dello Sviluppo Economico. L'azienda prevede un pacchetto di euro 27,78 iva esclusa per la connessione internet ultraveloce in fibra ottica con tecnologia FTTH fino a 1 Gbps, nessun costo di attivazione, chiusura del contratto con un costo di 16,40 € + IVA, chiamate nazionali illimitate, indirizzo IPv4 e IPv6 statico, assistenza e sconti fino all'80% su altri prodotti Aruba.

Nel caso l'impresa volesse accedere al Bonus ministeriale con Aruba si avvierà la pratica di richiesta e se accettata si avranno fino a 500 euro, quindi nessun costo per 18 mesi di connessione internet a esclusione dell’Iva pari a 6,11 € al mese.

Per facilitare l'accesso al Bonus ministeriale Aruba ha creato una pagina web apposita sul sito internet dell'azienda, in pochi passaggi viene spiegato come procedere ovvero:

verificare la copertura della fibra ottica nella propria zona;

inviare la richiesta del bonus fibra tramite il sito di Aruba;

attendere la verifica e l'esito da parte di Infratel;

completare il pagamento;

procedere all'installazione e al collegamento con la rete in fibra ottica.

Possono accedere al Bonus del Mise le partite Iva, piccole e medie imprese, grandi imprese che necessitano un avanzamento tecnologico e digitale.