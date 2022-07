JustSpeed è un marchio del gruppo Linkem, operatore 5G e azienda attiva nelle telecomunicazioni, e si occupa dei servizi ultra-broadband in fibra ottica a famiglia e imprese, affidandosi alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) oppure FTTH (Fiber to the home). Linkem è attiva sul mercato italiano dal 2001 e come riportato sul proprio sito internet riesce a coprire con internet ultraveloce un'area che vede più di 2000 comuni con una velocità di connessione da 2,5 Gbps fino alla banda minima di 300 mbps. La compagnia ha messo a disposizione dell'utenza vari metodi di contatto per parlare con gli operatori dell'assistenza clienti, un numero verde, indirizzi mail e fax.

Numero verde JustSpeed per parlare con gli operatori dell'assistenza clienti

Per gli utenti che vorrebbero ricevere informazioni commerciali per cambiare operatore internet e passare alla fibra ottica con JustSpeed il numero da digitare è 02 89890, con il costo in base al piano tariffario del proprio operatore telefonico, per i clienti JustSpeed che hanno bisogno di assistenza o ricevere informazioni sulla propria fornitura è attivo il numero verde 800 080 211. È possibile anche inviare una richiesta scritta tramite e-mail all'indirizzo info@justspeed.it per ricevere informazioni generiche o un fax al numero 080 562 2076. Per richiedere la variazione dei termini di un contratto bisogna inviare una e-mail all'indirizzo servizioclienti@justspeed.it oppure un fax al numero 080 562 2071, in caso di dubbi sui pagamenti l'indirizzo mail è sollecitopagamenti@justspeed.it oppure si può inviare il documento al numero di fax 080 562 2074.

Per le questioni inerenti alla privacy l'indirizzo di riferimento a cui rivolgersi è privacyjustspeed@legalmail.it, riceverà solamente e-mail da posta certificata, oppure il numero di fax 080 562 2077. Per segnalazioni di guasti o reclami l'indirizzo a cui rivolgersi è gestioneclienti@justspeed.it oppure il numero di fax 080 562 2073.

Se invece un cliente vuole cessare il servizio e chiedere la chiusura del contratto deve mandare una mail con tutta la documentazione a cessazioneservizio@justspeed.it o un fax al numero 080 562 2072.

Documenti e modulistica presente sul sito aziendale

Oltre che a un servizio di call center per parlare con gli operatori JustSpeed, l'azienda sul proprio sito ufficiale ha previsto un'ampia sezione di modulistica da poter scaricare direttamente sul proprio smartphone o computer.

Nella sezione contratti e moduli della pagina "Supporto" del sito internet aziendale sono a disposizione dell'utenza sia contratti pronti per essere firmati e inviati alla compagnia che tanti moduli utili alla gestione del servizio da parte del cliente, come richiedere le agevolazioni, cambio indirizzo di fatturazione, variazione intestatario o carta di credito, come anche tutta modulistica necessaria per cessare la fornitura e il contratto in essere. Sempre alla pagina "Supporto" ci sono varie sezioni con le domande frequenti e dubbi in merito alla fornitura della connessione in fibra ottica.