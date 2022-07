Sky è un operatore attivo nel settore delle telecomunicazioni in tutta Europa. In Italia, in particolare, la sua offerta si concentra nel settore della Tv via satellite e on demand, e del settore delle comunicazioni, con offerte riguardanti la connessione internet ultraveloce in fibra ottica.

Proprio in considerazione della vastità dei servizi offerti, Sky ha diversificato i contatti per l’assistenza a seconda della problematica e del servizio di cui usufruisce il cliente che richiede assistenza.

Numeri utili per l’assistenza Sky

Sono diversi i numeri telefonici di Sky ai quali i clienti possono rivolgersi, a seconda del servizio per il quale richiedono assistenza:

Clienti Sky Wifi e TV con Sky Wifi . Il servizio clienti risponde al numero verde gratuito 800 918 918, oppure allo 02 82720170 se si chiama dall’estero. I numeri sono attivi 7 giorni su 7, dalle ore 8:00 alle ore 22:30.

. Il servizio clienti risponde al gratuito 800 918 918, oppure allo 02 82720170 se si chiama dall’estero. I numeri sono attivi 7 giorni su 7, dalle ore 8:00 alle ore 22:30. Clienti TV . In questo caso, il numero da contattare è lo 02 917171, attivo con risponditore automatico, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Con operatore dalle 8:30 alle 22:30. Il costo delle chiamate dipende piano telefonico del proprio operatore. Attivando il servizio Sky Smart, si può essere richiamati gratuitamente dalle 8:30 alle 22:30, 7 giorni su 7.

. In questo caso, il numero da contattare è lo 02 917171, attivo con risponditore automatico, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Con operatore dalle 8:30 alle 22:30. Il costo delle chiamate dipende piano telefonico del proprio operatore. Attivando il servizio Sky Smart, si può essere richiamati gratuitamente dalle 8:30 alle 22:30, 7 giorni su 7. Clienti TV - Servizio Premium . Il servizio è attivo al numero a pagamento 199 100 400, 7 giorni su 7, dalle 8:30 alle 22:30. Il costo massimo della chiamata, senza scatto alla risposta, è di 0,15 € al minuto, iva inclusa e può variare a seconda del proprio piano telefonico.

. Il servizio è attivo al numero a pagamento 199 100 400, 7 giorni su 7, dalle 8:30 alle 22:30. Il costo massimo della chiamata, senza scatto alla risposta, è di 0,15 € al minuto, iva inclusa e può variare a seconda del proprio piano telefonico. Clienti Sky Extra +10 e Sky Open. Gli specialisti dedicati a questi clienti rispondono, 7 giorni su 7, dalle 8:30 alle 22:30, al numero 02 82 82 82. Il costo della chiamata varia a seconda dell’operatore telefonico.

Assistenza online per i clienti Sky

I clienti Sky hanno la possibilità di contattare il customer service per l’assistenza anche online.

Sul sito aziendale, infatti, un’assistente virtuale attraverso il quale porre quesiti in merito ai servizi acquistati. Sono inoltre disponibili percorsi guidati per alcuni dei problemi più comuni, come:

Problemi di visione;

Problemi col telecomando;

Problemi di connessione Sky wifi;

Problemi con la smart card.

Accedendo all’area personale, inoltre, è possibile gestire in autonomia il proprio abbonamento e avere tutte le informazioni utili sul sistema di fatturazione e i metodi di pagamento accettati da Sky.

Per i clienti che preferissero, invece, ricevere assistenza attraverso il contatto diretto con un consulente Sky, possono rintracciare, attraverso il sito web dell’operatore, il negozio Sky più facilmente raggiungibile rispetto al proprio indirizzo.