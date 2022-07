Per ricevere supporto per la linea fissa e mobile, o per conoscere i vari prodotti, Tim mette a disposizione un servizio clienti raggiungibile via telefono, web o anche tramite posta ordinaria. I numeri a cui si può telefonare sono gratuiti sia in Italia, che nei Paesi dell'Unione Europea; per il resto del mondo sono a pagamento.

Il servizio clienti di Tim 187 e 119

Per ricevere assistenza telefonica con tim basta chiamare il 187 per le problematiche relative alla linea fissa, mentre il 119 è utile per quelle concernenti alla rete mobile. I numeri sono gratuiti e disponibili 24 ore su 24.

Il contact center è disponibile anche dall'estero. Per la rete fissa basta chiamare i centralini Tim ai numeri +39 02.85.951 e +39 06.36.881. Per il mobile, invece, bisogna contattare il numero +39.339.91.19. I numeri, attivi 24 ore su 24, sono gratuiti dai Paesi dell'Unione Europea, mentre dal resto del mondo sono a pagamento e la tariffa è in base al piano tariffario stabilito dal proprio operatore verso le chiamate per l'Italia.

Assistenza Tim tramite Whatsapp

Gli operatori Tim prestano assistenza anche tramite WhasApp. Valido per le problematiche sia da rete fissa, che da rete mobile, basta inviare un messaggio al numero 335.123.72.72.

Nel messaggio bisogna indicare se si chiede assistenza per la linea di casa, per un'altra linea mobile di Tim o per avere informazioni sui servizi Tim Vision, Dazn, Infinity+, Disney+ o Netflix.

Un operatore prenderà in carico la richiesta il prima possibile, inviando la soluzione al problema sempre su WhatsApp.

Assistenza Tim con Angie e tramite MyTim

Per risolvere i problemi principali sulla linea fissa e mobile, Tim mette a disposizione l'assistente virtuale Angie. Basta chattare e l'assistente virtuale, in pochi istanti, prova a risolvere la richiesta del cliente.

Se la risposta non dovesse essere esaustiva, l'utente verrà messo in contatto tramite chat con il primo operatore disponibile. Angie è disponibile nell'app MyTim scaricabile gratuitamente dai principali digital store.

Il servizio di assistenza è disponibile anche attraverso l'area clienti MyTim presente sul sito dell'azienda, basta accedervi con le personali credenziali d'accesso.

La casella postale del servizio clienti di Tim

Tim rende disponibile ai clienti anche una casella postale, in cui si può inviare qualsiasi tipo di documentazione in formato cartaceo.

Le caselle postali sono due: