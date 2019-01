Annuncio

Inizia un'altra settimana, ci aspettano dei giorni piuttosto vivaci ed interessanti. I segni d'acqua potranno tornare a respirare dopo le prime settimane di un 2019 [VIDEO]abbastanza fiacco e 'sfortunato'. A godere dei maggiori benefici astrali saranno i nati del Gemelli, del Cancro, della Bilancia e del Pesci. Diverso, invece, il discorso per il Leone il quale si ritroverà a fare i conti con alcune difficoltà incresciose sul piano lavorativo. Scopriamo subito cosa ha in serbo per tutti noi l'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 gennaio.

Oroscopo settimanale 21-27 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete: settimana dai grandi progetti, sia nel lavoro che negli studi.

Fate dei viaggi e avrete modo di apprezzare nuovi amici. Con un po' di impegno, un partner entrerà a fare pare della vostra vita.

Toro: l'oroscopo prevede una forte concorrenza nel lavoro tra colleghi. Uno di loro potrebbe 'colpirvi alle spalle'. In amore non ci saranno grosse novità, piuttosto, accontentatevi delle amicizie. Il fisico sarà perfetto, si consiglia solo un cambio di look.

Gemelli: grossi progetti per i liberi professionisti, usate astuzia. Per il momento evitate di investire nell'immobiliare. Vi potreste sentire insoddisfatti del vostro aspetto, perciò si consiglia palestra e giardinaggio. In amore mostrate più comprensione e dolcezza.

Cancro: il carattere del vostro partner non si può cambiare, cominciate a vederlo con occhi diversi riconoscendo, non solo i difetti, anche le qualità.

I single, per ora, sono innamorati solo del proprio animale. Questa settimana sarà grandiosa dal punto di vista fisico e lavorativo. Riceverete encomi, aumenti di paga e nuove proposte che vi aiuteranno ad avanzare.

Leone: settimana nera, ma sarete fortunati solamente in amore. Lasciatevi alle spalle le storie passate ed iniziate una nuova avventura. Fisico fiacco, spegnete il computer e iscrivetevi in palestra. Smettete di abbuffarvi.

Vergine: la famiglia è al centro della vostra vita, amate le coccole e le tante attenzioni. Nel lavoro, invece, sarete pigri.

Previsioni nell'oroscopo dal 21 al 27 gennaio 2019 per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia: darete una mano ai vostri colleghi in difficoltà perché il vostro animo è altruista. Occhio ai saldi di stagione, avete la casa colma di oggetti. Ripulite gli armadi e i ripostigli, sbarazzatevi delle cose che non vi servono. In amore sarete una roccia, vi aspettano serate romantiche. Inizierete a qualcosa di duraturo con il vostro partner.

Scorpione: le previsioni settimanali [VIDEO] annunciano incertezze sul lavoro a causa di una concorrenza spietata. Si consiglia di lavorare in proprio e lasciare spazio a progetti e alla creatività. In amore sarete corrisposti.

Sagittario: avete sfondato in amore, perciò l'oroscopo settimanale prevede una probabile dichiarazione in famiglia con i futuri suoceri. Nel lavoro dovrete essere più tolleranti e mostrare più fiducia allo staff. Inviate dei curriculum se siete alla ricerca di un impiego.

Capricorno: nel lavoro preferirete stare da soli perché non vi piacerà la confusione. Coltivate una vecchia amicizia che sicuramente vi apprezza e vi stima. Un viaggio insieme vi darà la spinta giusta.

Acquario: per il lavoro viaggerete molto, farete buone conoscenze e ciò porterà ingenti guadagni. Frequentate un corso di lingue. In amore tutto procederà al meglio ma occhio alle troppe assenze.

Pesci: cari pesciolini golosi, l'amore ha lo stesso sapore della Nutella, vanno a braccetto. Buttatevi e cercate l'anima gemella che sarà 'dolcissima e speziata'. Nel lavoro avrete dei brillanti risultati a patto che non farete i musoni verso i componenti della squadra.