Un'altra settimana sta per volgere al termine. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali nella giornata di domani 19 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: sul lavoro avete notato una differenza di trattamento tra voi ed altri colleghi. La miglior soluzione in questo caso non è alzare la voce, ma cercare di far valere le proprie ragioni con tranquillità. Il vostro interlocutore sembra propenso alla lite, tagliate corto ed evitate ogni disguido: per adesso non è il momento di creare tensioni.

Toro: avete molte questioni in ballo e non riuscite a sbrigare tutto da soli. Se avete un'attività in proprio potreste trovarvi di fronte ad una scelta importante.

Non sapete se proseguire con i metodi di sempre o cercare di intraprendere nuove strade e affidare incarichi ad alcuni nuovi dipendenti.

Gemelli: negli scorsi mesi non siete stati molto propensi alle relazioni e alle nuove conoscenze: avete preferito restare da soli a riflettere. Adesso invece sembra esserci stata una svolta nel vostro umore e avete deciso di godervi di più la vita e aprirvi a nuove conoscenze.

Cancro: purtroppo per non ferire gli altri, molto spesso avete deciso di mettere da parte le vostre volontà e i vostri pensieri. Questa non è però la cosa giusta da fare, perché a lungo andare potreste risentine. Cercate di esprimere le vostre idee sempre in maniera garbata.

Leone: pretendete di ricevere affetto dagli altri [VIDEO], ma siete voi i primi che non vanno molto d'accordo con le dimostrazioni d'affetto.

Cercate di aprivi un po' di più e di dimostrare alle persone importanti delle vostra vita, tutto il vostro affetto. In questo modo avrete molte più probabilità di essere ricambiati e compresi.

Vergine: nell'ultimo periodo c'è stato qualcuno che ha provato a mettervi i bastoni tra le ruote, ma voi con molta classe, avete deciso di non dare peso alla cosa e passare avanti. Molte volte però, vi farebbe bene non tenere tutto dentro e far capire alle persone di non scherzare con il fuoco.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: il vostro spiccato ottimismo e Luna dalla vostra parte, vi faranno raggiungere traguardi importanti. Fortuna-ottimismo è un mix vincente. Attenzione però a non pensare che tutto sia facile: dovrete faticare per ottenere quello che volete, ma fatelo con il sorriso sulla bocca. In amore tutto sembra andare per il meglio.

Scorpione: i pettegolezzi non vi piacciono per niente: tendete ad allontanarvi dalle persone che amano curiosare nella vita altrui. La vostra tenacia sarà l'arma vincente per superare ogni difficoltà.

Riguardate la vostra salute e dedicate più tempo al relax.

Sagittario: vi balenano in testa alcuni dubbi che non vi fanno dormire per niente tranquilli. La paura di scoprire una brutta verità riguardo ad una determinata questione [VIDEO] vi ha impedito di indagare ed andare fino in fondo. Se avete rapporti che non vi soddisfano, rifletteteci su e poi mettete un punto se è il caso.

Capricorno: siete molto stressati sul lavoro e ciò vi porta a mangiare male e fare pochissima attività fisica. Attenzione però, perché il vostro corpo potrebbe risentirne. Fate attenzione prima alla vostra salute e dopo a tutto il resto.

Acquario: siete troppo sicuri di voi stessi e questo potrebbe creare antipatie con i vostri colleghi di lavoro o con i vostri amici. Molte volte non sapete stare allo scherzo e vi prendete troppo sul serio: attenzione a questo tipo di atteggiamento, alcune persone a voi care potrebbero decidere di allontanarsi.

Pesci: potrebbero nascere gelosie immotivate con il vostro partner. Cercate di chiarire subito ogni singolo dubbio o fraintendimento, altrimenti potrebbero nascere liti anche pesanti. Prima di giudicare gli altri state ben attenti a farvi prima un esame di coscienza.