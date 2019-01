Annuncio

Annuncio

Inizia una nuova settimana, la quale sarà scandita da numerose belle notizie. Le stelle promettono giornate [VIDEO]luminose, non per tutti però. Scopriamo subito che cosa aspettarci nei prossimi giorni leggendo l'Oroscopo settimanale dal 14 al 20 gennaio.

L'oroscopo della settimana per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine

Ariete: durante la settimana riflettete molto e siate strategici. Vi aspettano giorni pieni [VIDEO] di incontri e opportunità.

Se vi sentirete stretti in casa vostra, potete cambiare città e vita.

Toro: avrete un rapporto forte in campo sentimentale ed un forte spirito di amicizia. Il lavoro vi darà soddisfazione, calma e soprattutto sicurezza.

Advertisement

Le stelle invitano a prendervi cura del vostro corpo.

Gemelli: l'oroscopo della settimana avverte che vi ritroverete a superare ostacoli in amore. Litigherete per delle sciocchezze dimenticando che vi volete bene. Trovate nell'altro il lato positivo e siate più comprensivi e generosi.

Cancro: periodo delizioso, metterete a punto nuovi progetti e avrete una vita appagante. Non cercate principi, come nelle favole. Più tolleranza vi farà scoprire la simpatia e la disponibilità della vostra famiglia. Nel lavoro riceverete complimenti e maggiori entrate.

Leone: il lavoro sarà dominante nei viaggi e negli incontri aziendali. Potete rinunciare a molte cose ma mai alla famiglia e all'eventuale partner che avete accanto. Non importunate i colleghi e i superiori.

Vergine: settimana fortunata, soldi in arrivo da un nuovo lavoro o da una vincita.

Advertisement

Dedicatevi allo sport, anche quello da camera vi aiuterà nella riflessione e a rimettervi in forma in vista dell'estate 2019.

Previsioni settimanali per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia: dividerete le prossime giornate tra lavoro e famiglia. Siate ottimisti, dolci e protettivi, specialmente con il vostro partner che vi adora moltissimo. Proprio grazie ad una persona cara a voi riuscirete a superare qualsiasi ostacolo. Per i single, invece, tornerà una persona che non vedevate da tempo ma non vi darà più nessuna emozione. Curatevi di più.

Scorpione: sarete in cerca di chiarezza e una nuova passione vi travolgerà. La possibilità di intraprendere nuovi affari porterà serenità in famiglia. Sarete premiati per la costanza nello studio.

Sagittario: l'oroscopo settimanale annuncia ottime relazione con i colleghi i quali vi aiuteranno nei momenti negativi. La 'Dea Bendata' vi aiuterà a togliervi qualche 'debituccio'. Meno spese pazze, c'è aria di crisi.

Capricorno: avrete una perfetta forma fisica e vi sentirete più giovani a prescindere dall'età. Incontri e novità in vista, troverete ciò che vi è stato negato. Le stelle invitano a fare un viaggio.

Acquario: tanti progetti ma idee confuse e frettolose. Sarete confusi anche nelle amicizie, quelle vere si scoprono nel momento del bisogno. Accettate gli inviti ad uscire, vi aiuteranno.

Pesci: settimana dominata da giorni pieni di lavoro. Liberate la mente con un film d'avventura o un bel libro o, ancora, un bel viaggio. Dedicatevi all'amore e siate musoni, la vita vi sorride. Infine, risparmiate per un grosso progetto.