Annuncio

Annuncio

Mentre si avvicina un nuovo weekend, metà della seconda settimana di gennaio 2019 [VIDEO] ormai è passata. Arrivano le previsioni di giovedì 10 gennaio 2019, con l'astrologia e le novità per tutti e dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno, come sempre, assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Le previsioni zodiacali del 10 gennaio

Ariete: in amore il fine settimana in arrivo è molto importante, tra venerdì e domenica è possibile vincere una sfida.

Leggi anche Previsioni astrologiche settimanali fino al 13 gennaio: stanco il Cancro

Nel lavoro con Marte in aspetto positivo non manca l'energia, c'è maggiore voglia di fare. Le cure che partono ora sono favorite.

Toro: per i sentimenti giornata di recupero rispetto alle ultime, quella del 15 sarà più interessante.

Advertisement

Nel lavoro rimandate tutto alla prossima metà del mese. Per il fisico giornata stancante che non vi permette [VIDEO]di fare le cose come vorreste.

Gemelli: a livello amoroso stanchezza eccessiva, nel complesso però l'impegno non manca. Nel lavoro in questa giornata sarà meglio controllare piuttosto che agire, le idee però sono vincenti. Fisico che chiede maggiori cure.

Cancro: in amore abbiamo una giornata che vede la Luna favorevole, tra oggi e domani le parole avranno un peso maggiore. A livello lavorativo un cambiamento é possibile. Fisico che chiede più riposo.

Leone: in amore la giornata sarà piena di cose da fare, se dovete fare un incontro importante rimandate tutto al prossimo fine settimana. Nel lavoro, chi deve risolvere un problema legale deve sapere che pian piano certe situazioni torneranno ad essere più gestibili.

Advertisement

Stanchezza per il fisico in serata.

Vergine: per i sentimenti Luna in opposizione che chiede di non esporvi troppo. A livello lavorativo questo periodo comporta riflessioni profonde su quello che dovete fare, il meglio arriverà la prossima primavera. Non stancatevi troppo.

Previsioni 10 gennaio: la giornata

Bilancia: per i sentimenti giornata di buone sensazioni, in particolare se dovete fare una proposta speciale. Nel lavoro c'è molto da regolarizzare qualcosa se volete tornare protagonisti, con queste stelle è importante fare le cose con calma, Marte opposto porta diverse competizioni. Fisico che chiede maggiore relax.

Scorpione: a livello amoroso giornata migliore rispetto alle ultime che avete vissuto, se avete già avuto un problema ora si può superare. Nel lavoro nel giro di pochi giorni arrivano buone notizie, quelle che state aspettando da tempo. Energia per il fisico.

Sagittario: a livello amoroso, se ci sono stati problemi oggi possono riemergere, per le prossime ore è meglio portare prudenza.

Nel lavoro potrà essere un momento di tensione, alcuni hanno accettato un ruolo diverso e per questo è meglio riposare. Per il fisico spostarsi sarebbe l'ideale.

Capricorno: in amore Luna attiva, questa è una giornata di recupero che aiuta i nuovi incontri. A livello lavorativo Saturno è nel segno, è un periodo ideale se dovete affrontare nuovi esami. Per il fisico situazione generale in crescita.

Acquario: in amore in questa giornata potreste guadagnare qualcosa in più, non mancano le emozioni. A livello lavorativo le entrate e le uscite si compensano, solo che alcuni hanno voglia di guadagnare qualcosa in più. Attenzione ad un po' di agitazione che non fa bene al fisico.

Pesci: per i sentimenti Luna nel segno zodiacale, se in questa giornata un rapporto non va potrebbe mostrare i suoi limiti. Nel lavoro pazienza se vivete nuove situazioni, è un momento di staticità, meglio agire con cautela. Stanchezza per il fisico.