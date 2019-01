Advertisement

Prosegue il mese di gennaio per tutti i segni zodiacali. Quali saranno le previsioni astrologiche per quanto riguarda il lavoro, l'amore e la salute nel periodo compreso tra lunedì 7 e domenica 13 gennaio 2018? Ecco le stelle della settimana con l'Oroscopo dall'Ariete ai Pesci.

Le predizioni su lavoro, amore e salute

Ariete: in questa settimana sono in arrivo delle buone occasioni per il segno. Non mancheranno giornate positive sin dalle prime giornate della settimana.

In campo lavorativo potrete risolvere delle questioni in sospeso. Per quanto riguarda l'amore è un buon momento di recupero per chi ha vissuto una crisi.

Toro: la settimana inizia sottotono, ma quella centrale sarà la parte migliore.

È il momento giusto per mettersi in gioco e fare dei passi avanti, soprattutto a livello lavorativo. L'oroscopo è infatti dalla vostra parte se desiderate fare dei cambiamenti. Per quanto riguarda l'amore, se ci sono dei conflitti, cercate di risolverli al più presto. [VIDEO]

Gemelli: con Venere in opposizione non è un buon momento per quanto riguarda l'amore. Vi sentite particolarmente agitati in questo periodo, potrebbero infatti nascere dei problemi. In campo lavorativo è possibile iniziare delle nuove strategie per migliorare la situazione. Chi è alla ricerca di un'occupazione potrebbe ricevere delle proposte interessanti.

Cancro: potreste sentirvi stanchi, per questo motivo evitate di fare troppe cose tutte insieme. In campo lavorativo inizia a sentirsi la competizione, fate attenzione delle persone di cui vi fidate.

Per quanto riguarda i sentimenti potrebbero esserci delle tensioni: qualcuno potrebbe avere dei ripensamenti.

Leone: sarà una settimana interessante per il segno, l'intero 2019 è iniziato bene per voi. In campo lavorativo potrebbero arrivare delle opportunità importanti. In amore, con Venere in ottimo aspetto, potrete risolvere delle questioni e superare delle crisi.

Vergine: con Venere e Giove dalla vostra parte vi sentite particolarmente fortunati in questo periodo. In campo lavorativo è il momento giusto per studiare delle strategie vincenti. Per quanto riguarda i sentimenti, gli impegni lavorativi distolgono la vostra attenzione, alcune situazioni sono complesse da affrontare nell'immediato.

Le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: è il momento di controllare il settore economico, evitate spese eccessive o superflue. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero nascere delle insoddisfazioni, ma Venere dalla vostra parte vi rende convincenti. Per quanto riguarda l'amore sono in arrivo delle soluzioni, cercate quindi di chiarire alcune questioni.

Scorpione: sarà una buona settimana per il segno, non mancheranno delle buone intuizioni. Sul lavoro potrebbero nascere delle tensioni, alcuni accordi potrebbero essere in fase di scadenza. Per quanto riguarda il campo sentimentale, se ci sono state delle separazioni ora iniziate a recuperare ed a sentirvi meglio. Le coppie potrebbero affrontare un momento di difficoltà. [VIDEO]

Sagittario: con Venere nel vostro segno la settimana inizia in modo molto positivo. Grazie anche a Giove e Marte dalla vostra parte vivrete un buon momento sia in campo lavorativo che sentimentale. In particolare, in amore, potrete recuperare alcune situazioni difficili. Per quanto riguarda il lavoro potrete fare dei passi avanti.

Capricorno: in questa settimana di metà gennaio potrete fare degli incontri importanti, conoscenze che possono regalare delle belle emozioni. Per quanto riguarda il campo lavorativo è possibile che ci siano dei ritardi.

Acquario: sin dal primo giorno della settimana Venere sarà positivo nel segno, per questo motivo potrete vivere dei buoni momenti sentimentali. In campo lavorativo vi sentite particolarmente stanchi, qualcuno potrebbe decidere di iniziare un nuovo percorso o cambiare ruolo.

Pesci: momento di relax per il segno, in questo periodo non giungeranno delle novità. In campo lavorativo è possibile che vi sentiate insoddisfatti in queste giornate. Per quanto riguarda l'amore, le coppie nate da poco potrebbero avere delle difficoltà.