Nuove sfide attendono la Vergine nella settimana che va dal 14 al 20 gennaio 2019, mentre per l'Ariete ci sarà del nervosismo. Positività per Gemelli, il Leone invece potrebbe vedere i frutti del suo impegno molto presto. Qui troverete l'Oroscopo per tutti i segni della settimana.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un po' di inquietudine all'inizio della settimana vi farà apparire nervosi esternamente, ma la verità è che potreste soltanto essere leggermente puntigliosi su alcuni dettagli riguardanti gli affetti su cui avrete modo di riflettere.

Per tutta la prima metà della settimana dunque preferirete concentrarvi sul lavoro e sulla prospettiva di risollevare la vostra condizione di salute.

Toro: capirete che innervosirsi non servirà a niente, dunque prenderete coscienza che l'unico modo per essere sempre sereni è quello di non essere sempre sulla difensiva.

Godetevi soltanto quei momenti di tenerezza con il partner, che dalla seconda metà della settimana saranno inaspettatamente più intensi e date uno sguardo più vigile alla situazione lavorativa.

Gemelli: l'entusiasmo per ciò che vi circonda vi darà lo slancio giusto per intraprendere una occasione più unica che rara. Un po' di fatica sarà necessaria a metà settimana in ambito lavorativo, ma una volta superato sarete così soddisfatti che l'umore e gli affetti ne trarranno beneficio. Altrettanta positività ci sarà all'interno della coppia, e nel weekend anche una sorpresa inattesa.

Cancro: avete ben in mente cosa voglia dire stabilità, e a partire da martedì potreste davvero trovare uno stralcio di ciò che stavate cercando. I segnali inequivocabili saranno innanzitutto una calma ritrovata con il partner, e in aggiunta un incremento del contenuto del portafogli, il vostro meritato bottino dopo una occasione andata a buon fine.

Leone: i frutti dei vostri sforzi cominceranno a farsi vedere già a partire dalla seconda metà della settimana, e ciò sarà di enorme aiuto anche all'autostima che nei giorni precedenti non ha brillato moltissimo. Una volta arrivati i risultati del vostro lavoro, godetene appieno senza lasciarvi andare alla voglia di possedere di più.

Vergine: una sfida diversa farà emergere il lato più intraprendente di voi. Già dalla giornata di mercoledì respirerete una voglia di mettervi in gioco del tutto diversa dal solito, e senza che il vostro nervosismo si affacci senza preavviso e vi faccia venire voglia di abbassare l'ascia di guerra. Buttatevi nell'impresa.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una nuova vena entusiastica illuminerà la settimana cominciando con il giovedì. Sarete in possesso delle vostre più dure fatiche e cercherete di darvi una marcia in più impegnandovi nel lavoro perché sapete che se volete farlo, potete eccome. Un ritorno di fiamma però potrebbe farvi ricadere nell'incertezza, anche se non scalfirà la vostra grinta in modo permanente.

Scorpione: nella settimana che sta per cominciare passerete all'azione dopo tanto tempo passato a valutare i pro e i contro, soprattutto in amore e lavoro. Se nel primo vi siete prefissati un rafforzamento della stabilità in coppia, nell'altro avete deciso che vi getterete in ogni sfida che vi verrà presentata, e di affrontare qualsiasi ostacolo vi si pari davanti.

Sagittario: la passione che brucia nelle vostre vene fin dalla settimana scorsa si ripresenterà tanto e più intensa di prima. Non c'è niente che vi terrà lontani dal partner, nemmeno quel lavoro tanto ostico che dovreste a tutti i costi concludere. Tentate di equilibrare le due cose per dare spazio sia ad uno che all'altro, aggiusterete l'equilibrio.

Capricorno: potreste abbandonare quell'aura di distacco durante il corso della settimana, e non soltanto con il partner o con gli affetti. Potreste davvero stringere dei legami di amicizia per cui varrà sicuramente la pena, o comunque potreste rivedere qualcuno di caro con cui riallacciare rapporti calorosi, e non necessariamente intimi. Il weekend sarà una occasione adatta per donare un sorriso in più.

Acquario: regalarsi qualcosa di speciale costituirà un inizio scoppiettante per l'inizio della vostra settimana. E' necessario però regalarsi anche un po' di autostima in più, e per farlo datevi alla pazza gioia con qualcuno che amate. Da mercoledì potreste dare ampia risoluzione a questioni lavorative lasciate irrisolte, e non mancheranno degli sguardi in più da parte dei colleghi, anche se forse non vi innamorerete.

Pesci: nella settimana abbandonerete il senso di solitudine per fare spazio alle questioni che vi premono di più, quelle lavorative ad esempio. E' l'occasione buona per far spazio ad un progetto non inedito e che precedentemente vi ha fruttato parecchio. Circondatevi soltanto di persone che non approfittano di voi: è tutto ciò che vi serve per essere sereni e forti.