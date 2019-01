Annuncio

Annuncio

Nuova giornata e nuovo Oroscopo per tutti i dodici segni zodiacali. Mentre si avvicina un nuovo weekend, il secondo del mese di gennaio [VIDEO], leggiamo le previsioni e l'oroscopo dell'11 gennaio, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Astrologia 11 gennaio: la giornata

Ariete: in amore ci sono tanti pianeti favorevoli al vostro segno zodiacale, il recupero è questione di poco. Giornata di forza. Nel lavoro attenzione alle finanze, occorre recuperare qualcosa adesso.

Leggi anche Oroscopo del giorno 11 gennaio: gran venerdì per Scorpione e Sagittario non per Bilancia

Il fisico richiede maggiore riposo, nel complesso avete comunque molta voglia di fare.

Toro: per i sentimenti periodo migliore, evitate solo di aprire nuove discussioni visto che ne avete chiuse da poco qualcuna.

Advertisement

Nel lavoro non è il caso di fare il passo più lungo della gamba, con Saturno favorevole possono iniziare nuovi percorsi. Fisico che vi chiede di non strafare.

Gemelli: a livello amoroso giornata che parte in modo difficile, non mancheranno le discussioni. Nel lavoro c'è stanchezza, ma i risultati sono importanti. Novità in arrivo. Attenzione ad alcune questioni di carattere economico.

Cancro: in amore giornata interessante, i nuovi incontri saranno di riferimento per la vostra vita. A livello lavorativo finito il periodo delle pause, ora c'è una grande voglia di fare.

Leone: per i sentimenti le coppie che hanno discusso devono cercare di fare pace, in questa fase siete molto attivi. Nel lavoro nuove offerte da valutare, attenzione solo a non pensare troppo al passato. Stanchezza per il fisico.

Advertisement

Vergine: a livello sentimentale giornata di riflessione, rimandate a domani possibili confronti. Nel lavoro, se siete impegnati in attività é probabile che ci siano delle novità, qualcosa in più arriva. Attenzione allo stress.

Bilancia: in amore si recupera dopo un periodo difficile, le nuove conoscenze sono possibili. Siete più motivati adesso. A livello lavorativo, se avete un'attività in proprio ci sarà la possibilità di rimettervi in gioco, attenzione solo ad alcune spese. Non manca energia [VIDEO].

Scorpione: per i sentimenti questa sarà una giornata che vedrà la Luna favorevole, momento di forza. Nel lavoro le cose che fate partire in questo momento sono importanti, potreste avere maggiori successi. Stanchezza per il fisico.

Sagittario: per i sentimenti potreste ritrovare un amore perduto, emozioni che arrivano. A livello lavorativo nuovi progetti, questo è il momento giusto per darsi da fare. Agitazione che non fa bene al fisico.

Capricorno: in amore le coppie che hanno un buon legame non devono rovinare tutto per colpa della gelosia, ritrovate la complicità.

Nel lavoro, se aprite una discussione dovete farlo solo se veramente necessario. Fisico positivo.

Acquario: a livello sentimentale, se state vivendo situazioni difficili da gestire bisogna stare attenti, c'è un po' di stanchezza che non fa bene. Nel lavoro, fine settimana che porterà successi. Tensioni per il fisico.

Pesci: per i sentimenti, se ci sono problemi meglio affrontarli subito. Le novità non mancano. A livello lavorativo in questi giorni è lo stress a darvi qualche problema, possibile difficoltà di concentrazione. Oggi sembrate molto tesi.