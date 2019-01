Annuncio

Il nuovo anno ha portato con sè molti cambiamenti e nuovi progetti per diversi segni zodiacali come Cancro e Pesci. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per domenica 13 gennaio su amore, lavoro e salute per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questi giorni il vostro cammino è stato accompagnato da parecchio nervosismo. Attenzione a non prendere decisioni avventate di cui potreste poi pentirvi. Se state vivendo una storia d'amore complicata, siete alla ricerca di risposte che però sembrano non arrivare.

Toro: per molti nati sotto il vostro segno zodiacale, la giornata di domenica 13 gennaio potrà essere dedicata al relax. Alcune persone impegnate potrebbero trovare interesse e curiosità verso la conoscenza di un'altra persona.

Attenzione però a portare rispetto al partner.

Gemelli: potreste essere un po' stressati e pensierosi. A breve potreste dover prendere una decisione importante e state riflettendo su quale sia la strada migliore da percorrere. Prendetevi una pausa da tutto e non trascurate il vostro benessere fisico.

Cancro: le stelle non sono a vostro favore e state vivendo un momento di forte disagio [VIDEO]. Alcuni si sono stancati del proprio lavoro e stanno pensando di cambiare settore. Cercate di chiudere le relazioni che si sono rivelate inutili.

Leone: siete in una fase molto riflessiva: state cercando di capire cosa volete dal vostro futuro. Ci sono alcune situazioni che non vi stanno più bene e da cui volete uscire. Se avete un'attività in proprio, dovrete ancora aspettare prima di raccogliere i frutti.

Vergine: da evitare assolutamente le situazioni che potrebbero creare dello stress emotivo. Se avete situazioni da risolvere e non potete rimandare, utilizzate molto calma e cautela. Evitate di utilizzare toni accesi e fate valere le vostre ragioni in tranquillità.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: alcune situazione potrebbero presto prendere una piega diversa e voi ne siete a conoscenza. Sul lavoro potrebbe esserci un avanzamento di grado. Siete comunque un po' confusi perchè coscienti delle nuove responsabilità a cui andrete incontro. Il vostro nervosismo potrebbe riversarsi su persone che in realtà non c'entrano.

Scorpione: durante il corso della giornata potreste vivere delle grandi emozioni [VIDEO]. Se avete intenzione di fare degli investimenti questo è il momento adatto. Per coloro che nei giorni scorsi hanno avuto qualche grattacapo, si potranno aprire dei nuovi orizzonti.

Sagittario: questo week-end sarà molto importante se attendete delle risposte. Sulla sfera professionale sono in ballo discussioni per questioni di soldi.

Dovrete comunque prendere delle decisioni molto importanti che si riveleranno decisive per il futuro.

Capricorno: le stelle sono sotto il vostro segno zodiacale. La settimana per voi è iniziata abbastanza bene e si chiuderà nella stessa maniera. Avrete modo di fare nuovi progetti e di concentravi su ciò che ritenete più importante.

Acquario: siete molto positivi ed avete un'ottima immaginazione: spesso immaginate cose che nella realtà sono molto difficili, se non impossibili. Adesso è arrivato però il momento di essere più concreti e soprattutto di iniziare ad agire per ottenere qualche risultato. Prevista qualche spesa di troppo. In amore vi sentite un po' con le mani legate.

Pesci: siete un po' tesi e malinconici in questa giornata. In passato vi siete molto impegnati sul lavoro e adesso potreste cogliere i frutti dei vostri sacrifici. Attenzione a non esagerare troppo per attirare l'attenzione su voi stessi. Non sottovalutate le potenzialità di alcune persone.