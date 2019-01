Annuncio

Le previsioni della giornata di mercoledì 16 gennaio [VIDEO]porteranno tantissimo lavoro da svolgere per i primi sei segni dello zodiaco, ma sarà anche una giornata all'insegna di un nervosismo di fondo, che potrebbe provocare serie litigate difficili da sedare.

Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: avrete modo di prendervi maggiore cura del vostro corpo, sia dentro che fuori. Ora, ciò su cui sarà focalizzata la vostra attenzione è la vostra condizione, sia di salute che economica, dunque sarete proiettati interamente sul lavoro per non rimanere indietro.

Probabilmente la vostra pignoleria sarà motivo di un diverbio con qualcuno dei colleghi, ma sapete come tenergli testa.

Toro: un po' di nervosismo sarà, almeno in parte, mitigato sul piano sentimentale, ma lo stesso non si può dire della situazione a lavoro: un collega o il capo potrebbero spendere due parole su di voi non molto carine, anche se immotivatamente, e ciò potrebbe mettere a repentaglio il vostro equilibrio [VIDEO] così difficilmente conquistato.

Gemelli: mercoledì sarete nel bel mezzo di una situazione lavorativa, o comunque di un incarico di difficile gestione, dunque saranno necessari tutto il vostro sangue freddo e le vostre energie per poter uscirne vincitori. Successivamente, questa riuscita potrebbe fruttarvi un incremento del vostro portafogli o una promozione tutt'altro che ‘svantaggiosa’.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: nella giornata di mercoledì 16 tutti i segnali di carattere sentimentale che stavate cercando con così tanta ansia finalmente saranno un tantino più concreti. A cominciare dalla vostra sensualità, che sboccia nuovamente in serata, per concludere con una percezione di attenzione più materialistica del vostro partner.

Leone: avrete la testa china sul vostro lavoro, e non permetterete a nessuno di interferire.

Così facendo darete maggiore slancio al vostro impegno, ma d'altro canto potreste risultare un po' troppo rigidi agli occhi del partner. Distendetevi almeno in serata, ovvero quando si potranno rendere indispensabili le vostre doti erotiche.

Vergine: le sfide che vi attendevano mercoledì si affacceranno alla vostra finestra, e voi sarete ben lieti di accoglierle. Un po' per mettervi alla prova, un po' per lasciare da parte una delusione o comunque un litigio non del tutto sanato, avrete modo di dimostrare il vostro valore laddove non siete mai arrivati prima.