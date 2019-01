Advertisement

L'Oroscopo di domani 10 gennaio 2019 riprende a valutare i settori legati all'amore e al lavoro. In primo piano la parte della settimana legata ai primi sei segni dell'Astrologia. Dunque sotto analisi in questa sede Ariete. Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i sei simboli astrali appena citati ad avere la meglio saranno senz'altro coloro nativi in Toro e Cancro, entrambi sottoscritti in classifica stelline con cinque stelle. Secondo le previsioni zodiacali del 10 gennaio a non trovare il conforto degli astri saranno gli amici della Vergine, in difficoltà a metà settimana [VIDEO].

Passiamo pure a valutare la nuova scaletta con le stelle quotidiane e subito dopo iniziare con le predizioni segno per segno

Classifica stelline 10 gennaio 2019

Gli astri sono pronti a rilasciare il lasciapassare per la giornata di giovedì 10.

In bella mostra in questa sede l’ormai immancabile scaletta con le stelle giornaliere. Quest’oggi improntata sui primi sei simboli astrologici. Oggetto di valutazione per i segni appena citati, come sempre, la qualità delle figure astrali attribuita al simbolo d’appartenenza. Punto di riferimento principale, la nostra classifica stelline, nel frangente interessante il giorno 10 dell’attuale mese di gennaio. In lizza nelle primissime posizioni, due specialissimi segni già anticipati in apertura: Toro e Cancro. Tutti gli altri li andremo a scoprire immediatamente: pronti a togliere il velo dalla classifica di giovedì? Ecco allora il responso dell’Astrologia espresso dalle stelline quotidiane :

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★: Vergine.

Oroscopo, previsioni su lavoro e sentimenti

Ariete - Il prossimo giovedì sarà di certo sufficientemente confortante in diversi comparti.

Diciamo che la giornata non sarà affatto male per la maggior parte di voi Ariete. Secondo le previsioni odierne, per quanto concerne l'amore, ci sarà una grande frenesia di fare qualcosa di piacevole o di diverso. Una situazione che quasi certamente caratterizzerà il periodo. Forse questo fatto potrebbe incidere negativamente sul rapporto di coppia: per ovviare a ciò basterà coinvolgere anche il partner in eventuali progetti o intenti, certamente ne rimarrà entusiasta. Single, in questo giorno cercate di non essere troppo “sempliciotti” nel prendere decisioni a carattere sentimentale ma sforzatevi di capire se l’eventuale scelta vale davvero la pena. Nel lavoro, non lasciatevi impressionare più di tanto da chi pretende di saperla più di voi: pretendete fatti, non parole!

Toro - Partirà e terminerà più che bene questa parte della settimana con un giovedì sicuramente ricco di belle soddisfazioni. Probabilmente a qualcuno di voi Toro, più fortunato, arriverà anche una splendida sorpresa: di cosa potrebbe trattarsi? Noi non posiamo saperlo, fateci sapere eventualmente nei commenti.

Intanto, riprendendo in discorso, in amore riuscirete senz’altro a comunicare con più facilità eventuali vostri desideri. Soprattutto per quanto riguarda il rapporto di coppia troverete ad attendervi una rinnovata sintonia e tanta affettuosità da parte della persona amata. Single, per quel che concerne la vostra situazione gli astri indicano in questa giornata di giovedì come quella ideale per eventualmente uscire allo scoperto: l’amore non può aspettare, calate le carte in tavola, dai! Nel lavoro, con impegno ed un po’ di ingegno riuscirete a trovare il filo a più di qualche situazione ingarbugliata

Gemelli - In arrivo un giorno se non proprio fantastico, come molti di voi in cuor vostro senz’altro speravate, sicuramente non sarà da denigrare più di tanto. Diciamo che il periodo risulterà discreto ed allineato sulla media sufficienza a tutto tondo con le quattro stelline messe in preventivo al segno. In amore qualcuno di voi “gemellini” sarà costretto a fronteggiare momenti di agitazione, soprattutto se fa parte di quelle coppiette ancora alle prese con i soliti problemini legati all’ambiente familiare. Consiglio: non lasciate che i parenti, stretti o lontani che siano, mettano becco nelle faccende relative al vostro rapporto altrimenti rischiate di non uscirne più fuori! Single, qualcuno di voi avrà ancora a che fare con dubbi o incertezze, in particolare con le solite ansie da prestazione: siate voi stessi, senza cercare di far vedere ciò che realmente non si è, ok? Nel lavoro invece, visto il periodo poco incisivo e la scarsa affidabilità di alcune situazioni, ci sentiamo di consigliare un periodo di riflessione: tirate i remi in barca per un po’...

Cancro - La giornata sarà ottima su molti fronti, sicuramente ben gestibile e facile da governare. In questo caso le previsioni di giovedì annunciano, soprattutto in amore, ottime probabilità di concludere quelle situazioni in stallo o altre a cui mancava qualcosa per centrare il buon fine. Se saprete ben usare parte del vostro tempo libero, parlando ovviamente di coppia, potreste giostrare con fiducia la relazione. In serata potrebbero essersi delle scelte da fare, ovviamente relative al relax e al divertimento. Single, aprite con sincerità e fiducia il cuore verso chi sapete: non esiste cosa più dolce se non parlare con le parole suggerite dall’amore. Nel lavoro, intanto, anche se ancora avete problemi anche importanti con i quali “combattere”, abbiate fiducia. Si avvicina qualcosa di interessante e certamente in grado di sovvertire certe tendenze: le potreste scoprire molto presto!

Leone - Giornata di metà settimana valutata con le classiche quattro stelline relative ai momenti legati alla routine. Dunque, astri non negativi ma sicuramente fiacchi e poco propensi a dare supporto efficace. In amore, ve lo diciamo subito, non sarà una giornata in cui potrete permettervi di fare o disfare a vostro piacimento, ok? Di certo troverete alcuni paletti imposti dal partner relativi a quella questione che ben sapete: inutile agitare ancora di più le acque, sforzatevi di trovare un compromesso che piaccia ad entrambi. Single, alcuni di voi finalmente potrebbero trovare un po’ di serenità. Dopo un periodo di “vacche magre” (sentimentalmente parlando, ovvio) giustamente la ruota della fortuna ripartirà, favorendo senz’altro nuove amicizie, incontri o relazioni a scopo sentimentale. Nel lavoro lasciatevi trasportare dalla corrente della normalità, ancora per un po’, ok?

Vergine - Giovedì armatevi di tantissima pazienza, abbastanza calma e unite il tutto in altrettanta buona volontà. Il motivo? Per chi non dovesse saperlo, giovedì porta in dote (purtroppo!) le due stelle riservate ai frangenti messi in conto con il “ko”. Quindi, periodo abbastanza difficile da sbarcare: calma! Non fasciatevi la testa prima di averla effettivamente rotta, ok? L'oroscopo di domani 10 gennaio, a tal proposito, consiglia in amore di tenere i nervi a freno, specialmente nelle relazioni a due. La giornata, soprattutto, nei riguardi di cose o situazioni importanti, diciamo un po’ in bilico tra il “cadere e non cadere”, reclama massima concentrazione ed uguale attenzione da parte vostra. Single, a mancare sarà quel guizzo geniale capace di sbloccare un approccio iniziale: non abbacchiatevi, ok? Non sempre si riesce a far centro al primo colpo, tranquilli... Nel lavoro, infine, aspettate ancora un po’ prima di sobbarcarvi in nuovi progetti, prese di posizione o quant’altro.

