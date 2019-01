Annuncio

L'Oroscopo di domani 14 gennaio alimenta i sogni e le speranze di coloro che amano la buona Astrologia. In primissimo piano quest'oggi l'ingresso della Luna in Toro [VIDEO], esaminata e messa in relazione con i primi sei segni dello zodiaco. I nostri "strumenti del mestiere", come sempre, sono la nuova classifica stelline affiancata dalle immancabili previsioni riguardanti l'amore e il lavoro.

Diciamo subito che questo lunedì vedrà il dominio quasi assoluto di coloro nati in Toro, favoriti e meritevoli della "top del giorno".

Ad affiancare gli amici torelli in vetta alla classifica altri due splendidi segni: Cancro e Leone. Ambedue i sopracitati simboli astrali potranno contare su un'ottima giornata, in questo caso valutata con le cinque stelle della fortuna.

Sotto le attese invece, secondo quanto anticipato dalle previsioni zodiacali del 14 gennaio, l'Ariete: lo sfortunato segno di Fuoco avrà problemi da Plutone, nel frangente ancora in quadratura alla Luna presente nel settore. Andiamo pure ai dettagli con la classifica giornaliera pronta a seguire.

Classifica stelline 14 gennaio 2019

La classifica del 14 gennaio, come sempre, è indispensabile per fare una valutazione generale ai sei segni zodiacali presenti in questo contesto. sottolineare i segni migliori e peggiori del momento. Interessante la giornata, come da anticipazioni, prevista per il Toro: quest'oggi il generoso segno di Terra è super-favorito grazie alla Luna nel segno presente nel settore proprio questo lunedì. A ruota, altrettanto fortunati sia in amore che nel lavoro, anche altri due "prescelti", tutti evidenziati a cinque stelle nella scaletta seguente:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Ariete.

Oroscopo amore e lavoro, previsioni di lunedì

Ariete - Il prossimo lunedì d'inizio settimana per voi Ariete, volente o nolente, avrà i colori grigi relativi ai periodi "sottotono".

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, vi sarà richiesto una una maggior attenzione alle esigenze della persona che avete a fianco. Per qualcuno potrebbe essere addirittura un periodo di ripicche o ripensamenti. Specie nel rapporto di coppia, può darsi che abbiate l’energia sufficiente per tagliare certe situazioni che non vi piacciono più. Single, la sfera sentimentale si annuncia "un po’ pazza" in questa giornata di ripartenza settimanale, con umori traballanti e desideri contraddittori. In qualche caso prevarranno anche dubbi o incertezze. Nel lavoro, intanto, vietato prendere eventuali opportunità "al volo": le stelle consigliano di aspettare tempi migliori per cambiare qualche vostro progetto, quindi andate adagio.

Toro 'top del giorno' - Partirà bene questa parte della settimana con un lunedì tutto all'insegna della Luna in Toro. Dunque, si presuppone possa arrivare tanta fortuna e positività, ottimi per dare una svolta alle situazioni più importanti. In amore, visto il periodo splendido, potrebbe esserci finalmente un bel rilancio nella vita di molte coppie.

L’ambito degli affetti non presenterà dunque ostacoli. Il sogno di qualche nostalgico è pronto a diventare una smagliante realtà. Single, ci sarà chi busserà alla porta del cuore per chiedervi un po' della vostra attenzione e, questa volta, forse sarete pronti ad aprire il lucchetto della felicità. Nel lavoro invece, le vecchie abitudini, ormai passate di moda, andranno cancellate. Chiedete, e riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore: via le incertezze.

Gemelli - In arrivo un giorno discreto, in linea con la media positività. Di certo, quasi tutta la giornata richiederà una certa attenzione da parte vostra, soprattutto in campo sentimentale. In amore infatti, vi sarà richiesta una doppia dose di pazienza: astri poco congeniali al vostro segno vi obbligheranno a dare maggiore importanza alla sfera affettiva. Un'attenzione migliore è consigliabile specialmente nei confronti del partner e alle sue esigenze, il che renderà meno spigoloso il rapporto di coppia. Single, se non tutti, la maggior parte di voi gemellini sarete abbastanza rilassati e questa calma vi servirà per affrontare al meglio una nuova amicizia. Nel lavoro intanto, qualunque sia la vostra attività professionale, non permettete alle difficoltà di mettervi all'angolo, ma reagite.

Cancro - Partirà senz'altro con una marcia in più questo inizio settimana. Diciamo pure che in tanti trascorrerete la giornata camminando a 20 centimetri da terra, felici del vostro operato: bene così! Le previsioni di lunedì prevedono dunque in amore tanta passione e felicità. Sarà un periodo felicissimo per tutti coloro che hanno una bella storia d’amore in corso. La Luna è pronta ad accarezzare ogni vostro desiderio, regalando momenti intensi e intriganti. Una bella sorpresa attende parecchi di voi di seconda decade. Single, alcune circostanze planetarie vi porranno in una situazione molto felice: se doveste avere la possibilità di poterne approfittare, fatelo: adesso o mai più! Nel lavoro, dovrete puntare molto sulla precisione, indispensabile per garantire la buona riuscita di ciò che andrete a mettere in campo. Arriverà l’apprezzamento di chi sapete.

Leone - Giornata molto proficua ed altrettanto fantasiosa, valutata nelle predizioni di lunedì con le cinque stelle della positività. In amore, se avete una storia sentimentale felice, potrete godervi uno splendido inizio settimana, caratterizzato da un’intesa sessuale davvero magica e luminosa. Alcuni di voi potranno sperimentare il “capogiro” del colpo di fulmine: attenti se in coppia, la voglia di novità potrebbe stuzzicarvi, è vero, ma anche farvi ritrovare in un mare di guai! Single, cambiate il vostro aspetto e il modo di vestire. Ogni tanto una bella rispolverata al look non guasta: c'è chi vi tiene d'occhio, provate così e vedrete che farete colpo. Nel lavoro, non stancatevi troppo ma lasciate le energie necessarie per stasera: ci siamo capiti, vero?

Vergine - Lunedì armatevi di pazienza e tanta buona volontà: il periodo non sarà negativo, però con solo quattro stelle a corredo non è che potete andare molto lontano, sappiatelo. Non fatevi prendere dall’eccessivo nervosismo, ok? Cercate di state calmi e tranquilli. Intanto, l'oroscopo di domani 14 gennaio consiglia in amore una maggiore concentrazione sui problemi della coppia: se saprete ben amalgamare i vostri desideri con le aspettative del partner, trascorrerete senz'altro un discreto lunedì. Single, il periodo avrà tra le priorità l’amore, in particolare per coloro di prima e seconda decade: prestate attenzione a quello che direte e “come” vi esprimerete, ok? Nel lavoro, per terminare, l'avvio di questa nuova settimana senz'altro scorrerà abbastanza velocemente, privo di cattive sorprese o colpi di scena fuori dalle righe.

