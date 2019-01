Annuncio

Annuncio

Prima di lanciarci verso un nuovo fine settimana [VIDEO] leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 18 gennaio 2019, giornata che porterà diverse novità a tutti e dodici i segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti di questo venerdì. Vediamo ora i dettagli.

Oroscopo dei primi sei segni zodiacali per venerdì 18 gennaio

Ariete: in amore in questo periodo c'è più voglia di fare, se cercate la persona giusta sarà possibile trovarla.

Attenzione a qualcuno che potrebbe andare contro di voi, ad esempio una persona dei Gemelli. Nel lavoro attenti a persone che vogliono mettervi i bastoni tra le ruote. Il fisico va meglio.

Advertisement

Toro: per i sentimenti situazione astrologica interessante, attenzione solo alle discussioni. Nel lavoro tutte le novità sono importanti, ma occorre prestare attenzione alle difficoltà a cui potreste andare incontro. Entro la fine del mese decisioni da prendere. Fisico che ha maggiore forza.

Gemelli: a livello amoroso Luna del segno che porta qualche fastidio, possibili discussioni. Nel lavoro sono molti coloro che hanno vissuto un problema nel passato, attenzione solo alle spese troppo. Per il fisico giornata faticosa.

Cancro: in amore non sottovalutate le cose che capiteranno ora, la giornata di domenica 20 potrà dare qualche occasione in più. A livello lavorativo dovete portare avanti progetti, anche se ultimamente c'è stata maggiore fatica nel finire le cose. Giornata di recupero per il fisico.

Advertisement

Leone: a livello sentimentale le prossime tre giornate sono interessanti se frequentate una persona dei Gemelli e volete fare progetti per il futuro. Nel lavoro ci sono state troppe uscite ultimamente, il periodo però è migliore grazie a Giove favorevole. Stanchezza per il fisico.

Vergine: per i sentimenti oggi è meglio prendere le distanze da una persona che è contro di voi, potreste innervosirvi e andare incontro a polemiche inutili. A livello lavorativo occorre superare alcune tensioni e sarà facile farlo nel fine settimana. Piccole tensioni per il fisico, c'è maggiore nervosismo.

Previsioni 18 gennaio 2019: la giornata degli ultimi sei segni

Bilancia: a livello amoroso non fate scelte sbagliate, se c'è un problema cercate di risolverlo entro oggi [VIDEO] e non rimandate nulla ai prossimi giorni. Nel lavoro periodo che potrà far saltare i nervi perché ci sono troppe cose da fare. Fisico non al top oggi.

Scorpione: in amore le prossime tre giornate sono interessanti, il fine settimana può portare emozioni particolari.

Nel lavoro ultimamente ci sono state troppe uscite ma si può recuperare nel giro di poco, cercate di seguire le vostre passioni. Stanchezza per il fisico.

Sagittario: a livello sentimentale situazione di grande confusione, rimandate a domani gli incontri. Nel lavoro, se ci sono crisi meglio evitare di fare passi azzardati, alcune persone potrebbero creare difficoltà in questo momento nella vostra vita quotidiana. Calo per il fisico.

Capricorno: in amore le coppie in crisi possono recuperare subito, se c'è un problema bisogna discuterne ora. A livello lavorativo in questi giorni arriveranno buone notizie, sono interessanti tutte le situazioni che partono in questo momento. Per il fisico tutto si potrà risolvere entro fine mese.

Acquario: per i sentimenti belle le emozioni che nascono anche grazie alla Luna in ottimo aspetto. Nel lavoro trasferimenti e cambiamenti, possibili spostamenti, molte delle cose che nascono in questo periodo possono portare successo. Per il fisico giornata di recupero.

Pesci: a livello sentimentale tensioni al momento e la Luna invita ancora oggi ad essere prudenti. A livello lavorativo molti aspettano novità, ma in questo momento bisogna accettare tutto quello che arriva, soluzioni a breve termine. Fisico che chiede di non agitarsi.