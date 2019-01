Annuncio

In questo sabato 2 febbraio 2019 troviamo Plutone, Saturno e la Luna in Capricorno. Giove e Venere in Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Nettuno in Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Urano e Marte nel segno dell'Ariete.

Toro ostinato

Ariete: influssi del week-end poco favorevoli per i nativi che saranno irascibili ed intrattabili col partner. Sarà bene rilassarsi quanto più possibile evitando qualsiasi litigio sul nascere.

Toro: determinati verso la meta. Prima i nati del segno capiranno su quale ambito incanalare le loro energie e meglio sarà per ottenerne proficui risultati. Non potranno avere entrambe le scelte questo sabato, ma più in generale nel 2019 [VIDEO].

Gemelli: profondità d'intenti. Sabato che vedrà i nativi immergersi in profonde riflessioni circa la propria vita ed i traguardi futuri. Ne trarranno un ritrovato benessere mentale.

Cancro: letargici. Poca voglia di socialità potrebbe far preferire ai nati nel segno del Cancro di isolarsi nella loro 'comfort zone' escludendo anche l'amato bene.

Vergine in ripresa

Leone: stacanovisti senza limiti [VIDEO]. I colleghi li guarderanno invidiosi mentre i capi saranno ammirati dalla loro tenacia. Riceveranno meritate gratificazioni morali ed economiche.

Vergine: il Sole sfavorevole non intaccherà le restanti forze planetarie che vorranno premiare gli sforzi lavorativi dei nativi. Amore salta un giro.

Bilancia: estroversi e cordiali. Tanta voglia di mondanità porterà i nativi da una discoteca all'altra non dimenticando di dedicare qualche ora serale all'amato bene.

Scorpione: influssi astrali poco benevoli per i nati del segno. Andranno meglio le questioni amorose rispetto a quelle lavorative, dove potrebbero riscontrarsi controversie coi colleghi.

Malinconia per i Pesci

Sagittario: forza e determinazione. Saranno queste le caratteristiche principali che i nativi immetteranno nelle faccende lavorative. Portando a casa ottimi risultati.

Capricorno: sabato da dedicare all'amore, inteso sia come partner che come figli ma anche come famiglia d'origine. Sarà bene dedicarsi agli affetti per trarne gioie immediate.

Acquario: il Sole premierà i loro sforzi amorosi pur se con qualche compromesso di fondo. A gonfie vele i lavoratori autonomi che sfoggeranno una creatività invidiabile.

Pesci: malinconici nel week-end. Sarà bene uscire svagandosi con vecchi amici ma probabilmente i nativi preferiranno divenire letargici in stile 'Cancro'.