Annuncio

Annuncio

Nuovo weekend e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Arriva l'Oroscopo del 19 gennaio 2019, leggiamo quali novità hanno in serbo stelle e pianeti per i segni. Amore, lavoro e salute [VIDEO]saranno, come sempre, assoluti protagonisti.

Ariete: in amore tra oggi e domani tornerà uno stato di agitazione che qualcuno ha vissuto nelle giornate intorno alla prima parte di gennaio. Lasciatevi scivolare le cose addosso. Nel lavoro non mancheranno le buone occasioni, anche se ci vorrà molto in più impegno da parte vostra.

Recupero per il fisico.

Toro: per i sentimenti la Luna resta attiva in questo fine settimana, potreste vivere una storia in modo più tranquillo. Nel lavoro Giove non è più contraria, questo comporta un recupero dal punto di vista finanziario e delle attività in generale.

Advertisement

Fisico che vi chiede di non fare troppo.

Gemelli: per i sentimenti è probabile che in questo momento ci sia poco tempo da destinare alla persona amata. Nel lavoro c'è chi riprende l'attività e ci sono responsabilità maggiori, ma il guadagno potrebbe essere limitato. Stanchezza in serata per il fisico.

Cancro: a livello amoroso recupero in questo giornata grazie alla Luna che entra nel vostro segno. A livello lavorativo con Saturno in opposizione le cose che fate richiedono molto più impegno, non è detto che ci sia un successo però. Stanchezza per il fisico.

Leone: per i sentimenti giornata interessante, il fine settimana porterà un po' di agitazione. Nel lavoro cercate di evitare conflitti con persone che possono rappresentare un problema per le vostre decisioni. Momento di tensione per il fisico.

Advertisement

I migliori video del giorno

Vergine: a livello amoroso giornata migliore rispetto alle ultime, anche se una relazione potrà essere messa in discussione. A livello lavorativo le cose vanno meglio ora ma c'è maggiore paura di sbagliare, se vi impegnate come sapete riuscirete ad ottenere molto di più. Energia per il fisico.

Previsioni 19 gennaio: la giornata dei segni

Bilancia: per i sentimenti tra oggi e domani ci sarà maggiore agitazione che coinvolgerà i nati sotto questo segno zodiacale. Nel lavoro qualche pensiero è legato alle questioni finanziarie, se dovete affrontare una spesa qualche problema ci sarà di più in questo momento. Fisico che chiede maggiore riposo [VIDEO].

Scorpione: a livello sentimentale giornata positiva, se dovete affrontare una complicazione è il momento giusto per portarla avanti e risolverla. Nel lavoro intuizioni favorite, fine settimana che aiuta. Le tensioni sono superate.

Sagittario: a livello sentimentale cercate di risolvere alcune incomprensioni con la persona amata, non è questo il momento giusto per mettersi a discutere.

A livello lavorativo i colloqui che sostenete in queste giornate non danno grande risultati, anche se le intuizioni sono favorite. Attenzione a qualche calo per il fisico.

Capricorno: in amore gli incontri che nascono ora sono importanti e liberatori per i nati sotto questo segno. Nel lavoro interessante periodo che per chi ha un'attività indipendente, se ci sono state spese di troppo in passato ora qualcuno è pronto ad aiutarvi. Agitazione per il fisico.

Acquario: in amore probabile che entro poco arrivi una proposta, sono mesi importanti per verificare un relazione. Nel lavoro attenzione all'aspetto economico, ci sono state troppe uscite nel corso degli ultimi mesi. Per il fisico giornata interessante.

Pesci: per i sentimenti periodo non esaltante, cercate di dimenticare quello che è accaduto negli ultimi due giorni. A livello lavorativo occorre decidere qualcosa di nuovo ma attenzione a Giove contrario che porta qualche problema in più. Fisico che chiede maggiore riposo.