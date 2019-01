Annuncio

L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 gennaio è pronto a comporre il delicato puzzle della positività inerente i prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di mettere le mani sui segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? Bene, iniziamo subito col dire che quest'oggi a tenere con il fiato sospeso è certamente il responso delle stelle in merito ala quarta settimana dell'attuale mese. In analisi i segni appartenenti alla prima tranche zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A questo punto qualcuno vorrebbe sapere qual è il segno al vertice della classifica settimanale, giusto? Bene, desiderio più che giustificato: il migliore in assoluto, in questo caso coincidente con il segno al "top della settimana", è senz'altro quello della Vergine (voto 10), supportato egregiamente da una splendida Luna.

Invece, per quanto concerne la coda della classifica, le previsioni da lunedì 21 a domenica 27 mettono in guardia coloro appartenenti al segno di Gemelli (voto 5), previsto con settimana difficile [VIDEO].

Luna nei segni, la settimana 21-27 gennaio

Prima di mettere in chiaro le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale [VIDEO], come da copione ormai consolidato ci preme dare una breve anticipazione sui prossimi transiti lunari e sui prossimi spostamenti dell'astro terrestre. Diciamo subito che il periodo consentirà alla "musa dei poeti" quattro cambi di settore, ovviamente programmati per il solo periodo esaminato. Ad aprire il giro infrasettimanale, la Luna in Leone, presente nel segno di Fuoco già da questo lunedì 21 gennaio alle ore 04:55. A seguire assisteremo all'arrivo della Luna in Vergine, mercoledì 23 gennaio alle ore 04:22 e, successivamente, l'ingresso trionfale nella Luna in Bilancia venerdì 25 gennaio alle ore 05:02.

La settimana terminerà con il passaggio della splendida Luna in Scorpione prevista per domenica 27 gennaio. Bene, dopo aver dato voce ai prossimi transiti lunari, andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno, non prima però di aver svelato un'ultima "chicca astrologica": di cosa si tratta? Ebbene, Questo giovedì 24 gennaio osserveremo l'interessantissimo cambio di settore del Pianeta Mercurio in arrivo nel segno dell'Acquario alle ore 05:50 del primissimo mattino.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 6. La prossima settimana si prevede poco reattiva e quasi tutta improntata sul filo della sufficienza. Pronti a dare una bella spulciata a come si presenteranno i prossimi sette giorni? Bene, vediamo pure il responso delle stelle, le giornate buone e quelle meno interessanti di vostra competenza:

★★★★★ mercoledì 23, sabato 26;

★★★★ lunedì 21, giovedì 24, domenica 27;

★★★ martedì 22 gennaio;

★★ venerdì 25 gennaio 2019.

Toro: voto 6.

Settimana alquanto strana per voi del Toro! Il periodo porterà momenti buoni alternati ad altri decisamente poco promettenti. Il solito consiglio: non lasciatevi trasportare dalla voglia di strafare, specialmente in quelle giornate valutate sotto la media. In questo caso coincidenti proprio con il centro del periodo. Ecco le stelline attribuite ai vostri prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 21, giovedì 24;

★★★★ venerdì 25, sabato 26, domenica 27;

★★★ mercoledì 23 gennaio;

★★ martedì 22 gennaio.

Gemelli: voto 5. Decisamente impegnativa la settimana per voi Gemelli, specialmente nelle questioni interessanti l'amore, le amicizie e gli affetti in generale. Eventuali problematiche non risolte in precedenza potrebbero subire un inasprimento, generando quasi sicuramente ulteriori contrasti a livello di rapporti interpersonali. Calma, nulla è perduto! Ecco le stelline giornaliere, annotatevi quando agire e quando stare "alla finestra":

★★★★★ venerdì 25 gennaio;

★★★★ martedì 22, mercoledì 23, sabato 26;

★★★ giovedì 24, domenica 27;

★★ lunedì 21 gennaio 2019.

Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo abbastanza all'insegna della normalità della solita routine. Le giornate prenderanno il via un poco a rilento a causa di una partenza sottoposta ad alti e bassi e con un finale poco congeniale. Vediamo di dare maggiori info andando a scoprire le stelline previste nei prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 21, venerdì 25;

★★★★ mercoledì 23, giovedì 24, domenica 27;

★★★ martedì 22 gennaio 2019;

★★ sabato 26 gennaio.

Leone: voto 8. Si prevede un periodo alquanto positivo per voi del Leone. La parte iniziale bella e performante ma il finale sarà "con sorpresa" (negativa purtroppo!). Probabilmente la giornata migliore arriverà proprio lunedì, grazie all'arrivo della Luna nel segno. Ottime novità interesseranno soprattutto il lavoro, in special modo a coloro con attività in proprio. Nella media positività le giornate descritte con quattro stelle. Ecco le stelline giornaliere:

Top del giorno lunedì 21 gennaio;

lunedì 21 gennaio; ★★★★★ martedì 22, giovedì 24, sabato 26;

★★★★ mercoledì 23 gennaio;

★★★ venerdì 25 dell'attuale mese;

★★ domenica 27 gennaio.

Vergine: voto 10. Speciale gran parte del periodo, per non dire tutto, merito soprattutto di una impareggiabile Luna nel segno. In questo caso, l'oroscopo della settimana dal 21 al 27 gennaio consiglia di prendere nota dei periodi a maggior positività relegando le cose di routine ai restanti periodo. Pronti a gongolare amici della Vergine? Bene, ecco a seguire come evolveranno i prossimi sette giorni in calendario:

Top del giorno mercoledì 23 gennaio;

mercoledì 23 gennaio; ★★★★★ giovedì 24, venerdì 25, domenica 27;

★★★★ lunedì 21, martedì 22, sabato 26.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale.