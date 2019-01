Annuncio

Il 2019 si presenta come un anno nel quale ogni azione compiuta nel recente passato dai nati nel segno della Vergine sarà messa sotto stretta revisione da voi e da chi vi ronza attorno.

Molti i cambiamenti che hanno caratterizzato i nativi a partire dall'estate del 2018: alcuni hanno cambiato posto di Lavoro per scelta propria o per colpa di tagli al personale o ancora per attriti con capi e colleghi. L'amore, che era "godurioso" sino ad aprile, da giugno si è affievolito sino a scomparire del tutto a fine 2018.

Per fortuna la famiglia d'origine è stata vicina ai nativi rassicurandoli nei momenti più difficili.

Nel cielo si scontreranno quattro forze planetarie che determineranno l'andamento del 2019: da una parte Plutone e Saturno doneranno razionalità pur osservandoli severamente e dall'altra Giove e Nettuno [VIDEO] spingeranno per far scegliere loro strade sbagliate, sia nel lavoro che nelle amicizie.

I nativi del segno in alcuni casi saranno orientati verso qualche malsana abitudine, nella quale entrare sarà semplice, nei momenti di sconforto, ma poi uscirne potrebbe risultare difficoltoso. Sarà bene quindi che prediligano le scelte sane per la loro salute rinunciando a vizi vecchi e nuovi.

Ma vediamo ora i dettagli del 2019 dei nati sotto la Vergine.

Lavoro

Sfavoriti i lavoratori autonomi del segno della Vergine che brancoleranno nel buio per quanto riguarda nuove idee da attuare. I potenziali clienti e, con ogni probabilità, anche la clientela già acquisita potrebbe virare su altri concorrenti abbassando così gli introiti.

Il lavoratore dipendente si troverà di fronte tante piccole mansioni sparse da una parte e dall'altra, che in alcuni casi lo costringeranno a lavorare in posti sempre diversi anziché stazionare in un unico ambiente.

Bisognerà che si impegnino e si accontentino, aspettando le nuove opportunità offerte dagli Astri a dicembre.

Amore

Vecchi rancori e gelosie emergeranno nelle coppie di cui fanno parte i nati Vergine sopravvissute alla seconda metà del 2018. Alcune coppie in crisi sceglieranno di separarsi. I nativi che invece sceglieranno di continuare la relazione nonostante gli attriti, potrebbero notare l'errore fatto nei mesi estivi.

I single saranno favoriti negli incontri [VIDEO], che si riveleranno però frivoli e senza la prospettiva di lunga durata, dal mese di aprile sino a fine 2019.

App o chat di incontro saranno da evitare assolutamente nel 2019 in quanto i nativi potrebbero innamorarsi di un partner che però potrebbe non ricambiare il loro stesso interesse amoroso. Saranno da preferire gli approcci alla "vecchia maniera", facendo incontri magari uscendo la sera.