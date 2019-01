Advertisement

Advertisement

Parte una nuova settimana per tutti e dodici segni zodiacali, la seconda del mese di gennaio 2019.

Quali sono le novità che stelle e pianeti porteranno ai segni in questa nuova giornata? Scopriamolo leggendo l'Oroscopo di lunedì 7 gennaio, con amore, lavoro e salute [VIDEO] assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

L'oroscopo del 7 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete: in amore evitate di pensare troppo al passato, tutto ciò che è stato ora va dimenticato, riflettete solo sul futuro che sta arrivando.

Leggi anche Oroscopo 6 gennaio: Ariete e Toro bene nel lavoro

Nel lavoro ci sono buone notizie, attenzione solo agli accordi di questa giornata. Per il fisico momento di calo.

Toro: per i sentimenti evitate scontri in questo giornata, siete piuttosto polemici.

Advertisement

Nel lavoro qualche piccolo fastidio sarà da superare, se frequentato una persona del Leone o dell'Acquario potreste infastidirvi. Riposati di più la sera.

Gemelli: a livello amoroso risolvete un problema entro il 9 di questo mese. Nel lavoro, se ci sono problemi si possono superare, questa sarà una giornata che può aiutare a risolvere un conflitto. Per il fisico la seconda parte della giornata sarà migliore della prima.

Cancro: in amore, se nasce una nuova storia oppure dovete dichiararvi, è il caso di aspettare qualche giorno, in particolare il 10 del mese. A livello lavorativo potrebbero arrivare novità, soddisfazioni e sfide vincenti. Evitate solo di agitarvi troppo.

Leone: a livello amoroso si recupera, Venere inizia un bel transito che aiuta chi è solo da tempo. Nel lavoro gestite bene le spese, se lo farete potrebbero arrivare belle soddisfazioni.

Advertisement

Accordi da ritrovare entro la fine di gennaio. Energia per il fisico.

Vergine: per i sentimenti, se dovete parlare di questioni importanti fatelo ora, evitate i conflitti nelle giornate del 10 e 11 del mese. A livello lavorativo molti in questi giorni devono fare una scelta, ma Giove nel segno può aiutarli a risolvere questioni riguardanti contratti. Fisico che chiede maggiore riposo.

Previsioni 7 gennaio 2019: la giornata dei segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore giornata di recupero, in particolare sono favoriti rapporti con una persona dell'Acquario. Nel lavoro potrebbe arrivare una chiamata interessante, per questo motivo occorre agire con diplomazia. Dosate bene le energie del fisico [VIDEO].

Scorpione: a livello sentimentale giornata sottotono, ci sono troppe tensioni ultimamente. Nel lavoro grandi le opportunità per chi ha voglia di fare in vista del futuro. Il fisico chiede maggiore energia.

Sagittario: la giornata di oggi vedrà Venere nel segno, per questo comincia una fase di grande forza.

A livello lavorativo attenzione nelle relazioni che sono importanti per la vostra vita, gli incontri che partono ora sono positivi per il vostro futuro. Stanchezza per il fisico.

Capricorno: in amore è importante dare spazio ai sentimenti, ritorni di fiamma possibili. Nel lavoro situazione positiva, se avete iniziato una causa arriveranno novità importanti. Il fisico va decisamente meglio, siete forti.

Acquario: per i sentimenti questo è un periodo di recupero che vi vede vincenti, la Luna nel vostro segno aiuta. Nel lavoro i progetti a lungo termine procedono bene, potreste ricevere una conferma a breve termine. Il fisico va molto meglio.

Pesci: parte una settimana importante per i nati sotto questo segno zodiacale, c'è molto amore nell'aria, voglia di fare nuovi incontri. A livello lavorativo anche per chi ha un'attività part-time le novità sono positive, la condizione è migliore per fare nuove conoscenze. Nervosismo per il fisico.