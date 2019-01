Advertisement

L'Oroscopo del 9 gennaio anticipa come potrebbe essere la giornata di mercoledì. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni dello zodiaco su amore, lavoro e salute, con Pesci che saranno al top, di contro i Gemelli troveranno delle difficoltà da superare.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per voi la Luna è in opposizione: alcuni sono stati costretti a cambiare rotta o prendersi una pausa di riflessione. Alcuni dovranno affrontare situazioni di tensione.

La giornata non è però delle più adatte per prendere decisioni, per cui meglio rimandare al giorno successivo.

Toro: state vivendo un periodo pieno di sbalzi d'umore: alcune volte vi arrabbiate per nulla e altre volte lasciate correre questioni molto importanti.

Potreste avvertire anche un lieve calo fisico a causa di alcuni malanni annuali. Favoriti invece gli incontri in ambito sentimentale.

Gemelli: se avete vissuto un periodo molto negativo, non siete al top delle vostre forze. Alcuni episodi vi hanno segnato emotivamente e adesso fate molta fatica a riprendervi. Alcuni hanno cambiato lavoro e ancora si devono ben ambientare. Avete deciso di non perdere tempo con questioni inutili e concentrarvi invece sulle cose importanti del futuro.

Cancro: a livello sentimentale, alcuni nati sotto il vostro segno nutrono dei forti dubbi. State portando avanti un progetto importante per cui avreste bisogno dell'appoggio di persone a voi care [VIDEO], ma purtroppo così non è: intorno a voi c'è molta indecisione e poco sostegno.

Leone: la situazione economica non è la migliore e questo pesa parecchio sul vostro umore.

Molti nati sotto il vostro segno sono soliti aiutare gli altri, ma questa volta pare che ad aver bisogno del sostegno degli altri siate voi. Mettete da parte il vostro estremo altruismo e dedicatevi alla vostra ripresa.

Vergine: negli ultimi anni vi è mancato il coraggio per chiudere certe situazioni. Adesso però è arrivato il momento di trovare il coraggio e cambiare quello che non vi sta più bene: inizialmente potrà essere difficile, ma in seguito ne trarrete beneficio. Se state vivendo una relazione da lungo tempo, questo sarà il momento adatto per fare progetti.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: durante questa giornata è raccomandabile usare molta prudenza ed evitare di mettere troppa 'carne sul fuoco'. Nel lavoro ci saranno alcune tensioni a causa di una persona che ha tradito la vostra fiducia e si è rivelata inaffidabile. Non trascurate la vostra relazione sentimentale.

Scorpione: se avete affrontato problemi sul lavoro, adesso è arrivato il momento di risolverli. Siete indecisi sul portare avanti una certa relazione che sembra non avere futuro.

Avete deciso di guardarvi intorno e ricercare persone che abbiano un carattere più simile al vostro.

Sagittario: la vostra mente è piena di nuovi progetti da voler portare avanti. L'unica cosa da fare a questo punto è rimboccarsi le maniche per ottenere i risultati desiderati. Se avete intrapreso da poco una nuova relazione, potreste aver trovato la persona giusta.

Capricorno: per il nuovo anno avete deciso di tagliare tutti i rapporti che sembrano essere inutili. Il 9 gennaio potreste provare dei risentimenti per alcune persone che in passato vi hanno messo i bastoni tra le ruote. Cercate però di voltare pagina e non creare tensioni inutili.

Acquario: la vostra salute non è proprio al top, ma nonostante ciò le energie non vi mancano. L'ultimo periodo è stato fortemente stressante per voi e ancora non vi siete del tutto ripresi. Ci sono alcune persone che sembrano non far altro che criticarvi e voi ne state risentendo parecchio. Non date retta [VIDEO] alle male lingue e continuate ad ascoltare il vostro cuore.

Pesci: questo potrebbe essere per voi un anno ricco di cambiamenti. Il cielo sarà dalla vostra parte, per cui se avete intenzione di mettervi in gioco potete benissimo farlo. Siete soliti avere un atteggiamento pessimista e un po' passivo, ma se volete ottenere successo sia a livello sentimentale che economico, dovrete modificare il modo di vedere le cose.