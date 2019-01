Advertisement

Previsioni e Oroscopo della giornata del 9 gennaio 2019. Continua il cammino astrologico per tutti e dodici i segni zodiacali, [VIDEO]vediamo e leggiamo quali saranno le novità in amore, nel lavoro e per la salute.

Ariete: in amore non è il caso di fare troppo oggi, siete preoccupati dalle nuove responsabilità. Se ci sono state difficoltà ora si recupera. Nel lavoro, in questo periodo non sopportate le persone che vanno contro di voi, ma non per questo voi avete la ragione assoluta.

Il fisico chiede di non strafare.

Toro: per i sentimenti giornata agitata, in particolare al mattino incontrerete maggiore difficoltà. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di scontro, ci vuole maggiore pazienza.

Nervosismo che non fa bene al fisico.

Gemelli: a livello amoroso giornata importante, non rimandate nulla domani. Fase di incertezza in questo periodo. Nel lavoro è un momento che porta nuove risorse, sfruttatelo a pieno. Per il fisico c'è molta più energia.

Cancro: in amore con una persona del Capricorno o dell'Ariete potrebbe diventare importante un rapporto, anche se ci saranno difficoltà nella gestione. A livello lavorativo situazione generale che permette un recupero, non mancheranno le novità. Il fisico va molto meglio.

Leone: in amore questa è una giornata che porta grandi novità, ma non date nulla per scontato. Nel lavoro è possibile recuperare, ma a livello economico dovrete fare attenzione. Stanchezza per il fisico.

Vergine: a livello sentimentale l'inizio dell'anno richiede molta volontà di fare, nelle coppie in cui si discute bisogna rivedere le scelte fatte nel passato.

A livello lavorativo giornata di riflessione, occorre pensare sin da ora a quello che farete nei prossimi mesi. Per il fisico giornata che chiede maggiore riposo.

Bilancia: in amore situazione particolare per le coppie che hanno avuto dei problemi nel passato, agite con attenzione. Nel lavoro è vietato mettere a punto scelte rischiose, in questi giorni i problemi nascono facilmente. Per il fisico il consiglio è quello di riposare di più.

Scorpione: per i sentimenti momento di forte agitazione, sentite la lontananza della persona amata. Nel lavoro c'è una questione legale in corso da tempo, qualcosa cambia definitivamente a vostro favore. Per il fisico evitate di fare le ore piccole.

Sagittario: per i sentimenti le tensioni sono tante in questo periodo, dovrete affrontare qualche cosa di irrisolto. Nel lavoro non aspettatevi molto da queste ore, in particolare nel pomeriggio. Nel complesso i risultati sono a vostro favore. Evitate di fare passi falsi.

Capricorno: a livello amoroso comincia una fase importante, mettete a posto tutte le questioni legate al passato così da non trovare problemi in futuro. A livello lavorativo la creatività non manca oggi [VIDEO], avrete qualcosa in più. Miglioramento generale per il fisico.

Acquario: per i sentimenti è il momento giusto per vivere qualche nuova storia, attenzione solo alle relazioni parallele. Nel lavoro possibilità di risolvere un problema o un contenzioso economico aperto lo scorso anno. Recupero per il fisico.

Pesci: in amore in questi giorni meglio stare attenti a qualche problema nato nel passato, meglio evitare contrasti. Nel lavoro cercate stabilità, ma non è facile ottenere tutto subito. Nervosismo che non fa bene al fisico.