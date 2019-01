Advertisement

Nella settimana dal 14 al 20 gennaio Venere lascerà il Capricorno e si sposterà sul segno dell'Acquario. L'amore andrà bene per i segni d'aria. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: molti nati sotto il segno dell'Ariete nell'ultimo periodo non hanno fatto altro che litigare con il proprio partner. A partire dalla nuova settimana però, Venere tornerà ad essere nel vostro segno e le relazioni sentimentali potrebbero essere più tranquille.

A lavoro potrebbe invece esserci qualche ostacolo in più da superare.

Toro: in questa settimana Mercurio sarà nel segno del Toro. Se avete questioni da risolvere a livello lavorativo, questo sarà il momento più adatto per farlo.

A metà settimana potreste avere qualche discussione con il vostro partner in amore. Riguardate la salute ed evitate lo stress.

Gemelli: alcuni hanno chiuso da tempo una relazione, ma fino ad ora non sono stati pronti per cercare nuovamente la propria anima gemella. Le cose potrebbero però cambiare perchè sono previsti incontri molto interessanti. Il fine settimana potrebbe essere invece sfavorevole perchè Luna vi sarà contro.

Cancro: i problemi ed i battibecchi sentimentali sono finalmente finiti e adesso potrete ritornare a godervi serenamente la vostra relazione. Mercurio sarà invece in opposizione per cui potreste andare incontro ad alcuni imprevisti sul lavoro: prestate maggiore attenzione nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Leone: per i nati sotto il vostro segno [VIDEO] la prossima settimana non andrà per nulla bene.

Inizierà infatti un periodo molto complicato a livello sentimentale. Attenzione alle parole che utilizzate, potreste segnare inevitabilmente la vostra relazione. Dedicatevi ai vostri hobby preferiti in modo tale da smaltire il nervosismo.

Vergine: la settimana sarà in generale molto tranquilla e positiva, fatta eccezione per le giornate di sabato e domenica che non saranno al 'top'. Tra lunedì e mercoledì sono previsti incontri importanti a livello lavorativo. Se avete avuto litigi in famiglia è bene che chiariate.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: se siete single la vostra vita sentimentale potrebbe finalmente avere una svolta. L'amore potrebbe tornare a sorridervi, ma sul lavoro potreste invece andare incontro a qualche problema con i vostri superiori. Mantenete comunque la calma e non lasciatevi andare a dichiarazioni che potrebbero compromettere la vostra posizione lavorativa.

Scorpione: avete parecchi sospetti sul vostro partner: ci sono alcuni comportamenti che non vi convincono abbastanza e state dunque cercando di indagare.

La situazione lavorativa procede invece al meglio: potrebbero presentarsi delle belle opportunità che dovreste cogliere al volo.

Sagittario: giovedì e venerdì saranno delle giornate molto favorevoli per alcuni nati sotto il vostro segno. Siete energici ed avete voglia di evadere dalla solita routine quotidiana. Alcuni contrattempi potrebbero invece verificarsi tra sabato e domenica.

Capricorno: siete delle persone molto tranquille e per voi non ci saranno grandi cambiamenti. Tutto procede per il meglio sia al lavoro che con l'amore.

Acquario: da lunedì a giovedì le giornate saranno parecchio calme: tutto procede nella norma. Nel week-end invece, potrebbero arrivare grandi novità a livello lavorativo e potreste ricevere una sorpresa [VIDEO] dal vostro partner.

Pesci: l'ultimo periodo è stato un pò altalenante per i nati sotto il vostro segno, adesso però arriverà un periodo di tregua e di belle notizie. La settimana dal 14 al 20 gennaio sarà per voi molto rilassante: avete portato al termine alcuni dei vostri impegni e adesso vi sentite più leggeri.